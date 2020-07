Simón encuentra difícil probar la transmisión por el aire y ve “extraño” que los brotes de Madrid sean solo familiares

Ve difícil probar con certeza "que haya transmisión por aerosoles a nivel comunitario"

La transmisión por aerosoles "la conocemos", ha dicho, pero "asociada a situaciones particulares"

Sobre Madrid muestra "extrañeza" de que no haya brotes más allá del "ámbito unidomiciliar"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha comparecido en Moncloa nuevamente para hacer balance del impacto del coronavirus en España y para analizar la situación epidemiológica del país, que ya suma –según las cifras del Ministerio de Sanidad– 253.056 casos y 28.401 muertos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia.

En el último balance, como ha informado el epidemiólogo, se han sumado 241 nuevos contagios así como se han contabilizado otras 5 muertes en las últimas 24 horas. Además, han sido un total de 391 los casos diagnosticados que han iniciado síntomas en los últimos siete días, un número que se eleva hasta 1.431 si ese intervalo temporal se aumenta a las dos semanas.

No obstante, Fernando Simón asegura que España sigue “con la tendencia descendente de las últimas semanas”, si bien ha reconocido que “es verdad que en las últimas dos o tres esa tendencia se había suavizado y estaba casi estabilizándose”, algo que ha atribuido, “fundamentalmente” a “los brotes que hemos ido identificando, en los que además de los casos sintomáticos hay muchos asintomáticos”.

En este sentido, el epidemiólogo ha puesto en valor el esfuerzo de detección, diagnóstico y control que se está realizando en las distintas comunidades autónomas, asegurando que, “por el momento” los brotes existentes “parece que se están controlando”. “Aparentemente se están gestionando correctamente. Tenemos que seguirlos con mucho cuidado”, ha dicho, destacando especialmente al que afecta a la comarca del Segriá, en Lleida, por “su magnitud” y su volumen de casos.

“Estamos siguiendo con mucha atención algunos que ya están en fase de resolución aunque todavía hay que tener un poco de cuidado. Progresivamente algunos van reduciendo interés como el de Lugo, donde una mayoría son asintomáticos. Se está reduciendo el número de casos asociados a A Mariña. Luego está el de Cataluña, que tiene características similares al de Aragón. Hay alguna pequeña diferencia en cuanto a la capacidad de control de algunos de los colectivos, pero lo cierto es que son muy similares y ahora mismo lo estamos siguiendo con especial interés. Fuera no hay brotes mucho más importantes. Hay brotes familiares que afectan a una sola familia y un solo domicilio y no lo tienen que notificar. Tenemos también algunos brotes en centros sociosanitarios y los asociados a empresas hortifrutículas. Tenemos que entender que estos brotes es muy probable que sigan surgiendo asociados a empresas de la fruta. La fruta, como otros trabajos relacionados con la alimentación, son trabajos esenciales. No son empresas que se puedan cerrar completamente. Hay servicios esenciales que se tienen que mantener y estos están incluidos. El trabajo con temporeros de la fruta requiere trabajo de prevención y asumir algún riesgo; algún brote asociado en verano. Afectan en general a personas más jóvenes, sanas, fuertes. El impacto sanitario es en general menor”, ha dicho, recordando precisamente que la mayor parte de los casos asociados al brote de Lleida son temporeros.

"El 60% de los casos son asintomáticos"

En esta línea, Simón ha destacado que “a nivel nacional el 60% de los casos son asintomáticos”, una cifra que se eleva al 70% “en las zonas donde se han identificado brotes de magnitud”, como es el caso de Segrià. “Son personas que no van a desarrollar síntomas, con un porcentaje pequeño que sí, que se sumarán a los sintomáticos”, ha apuntado.

Además, ha asegurado, “alrededor del 50% de los casos que se notifican con fecha inicio síntomas últimos 7 días son casos con un origen controlado”, precisando también que, en este mismo intervalo de tiempo, los casos importados son un total de 52.

“En España en esta semana se han notificado 49.000 casos sospechosos. Se ha hecho una PCR al 96% y 97%. Han recibido PCR y se ha podido establecer si tenían infección o no. Únicamente un porcentaje pequeño, un 1,2% o 1,3% de ellos han sido positivos. La positividad que estamos detectando ahora también ha ido bajando progresivamente. Desde el 11 de mayo hemos pasado de positividades entre las muestras de entre el 5 y 10 por ciento a ahora, que estamos en positividades del 1,2 - 1,3 o 1,4 por ciento. Son valores que indican que la transmisión continúa reduciéndose”, ha asegurado.

Solo hay 139 pacientes en UCI

Más allá, ha detallado Simón, la evolución positiva también se aprecia en la situación hospitalaria, sobre la cual ha apuntado que son “1.150” las personas hospitalizadas, de las cuales solo “139 están en UCI”.

“Ambas cifras van reduciéndose de forma estable a lo largo del tiempo. Esto apoya que la evolución de la epidemia es favorable”, ha subrayado, añadiendo que, además hay que tener en cuenta que a algunos grupos concretos, con el objetivo de “garantizar aislamiento”, se están “hospitalizando”. “Contabilizando eso sigue la tendencia descendente”, ha destacado.

Descarta el confinamiento domiciliario en Segrià

Dando paso a la tradicional ronda de preguntas de los periodistas, Simón ha vuelto a ahondar en la preocupación por los brotes, explicando que en el caso de Segrià se ha de esperar aún 24 horas, o hasta el sábado, para ver realmente el impacto que hayan podido tener las medidas aplicadas en la comarca, algo de lo cual se ha manifestado convencido de que arrojará resultados positivos.

“Es verdad que se tomaron medidas el sábado pasado. Es ahora cuando tenemos que ver el impacto de estas medidas. Vamos a dar un margen de 24 horas por notificación. Esto en principio nos dará una idea de si las medidas han tenido efecto o no. Por los primeros datos de ayer y hoy da la sensación de que sí, de que la epidemia no está ahora mismo creciendo, pero no lo podemos garantizar, tenemos que tener mucho cuidado. La afluencia de hospitalizaciones parece que está reduciéndose, pero no tenemos seguridad todavía. Hay que ser prudentes y esperar hasta mañana, pasado, quizás el sábado, para valorar la situación”, ha dicho, negando que ahora mismo sea necesario dar el paso de ordenar un confinamiento domiciliario.

“No estoy seguro de que ahora mismo confinar en las casas vaya a tener un resultado mayor. Creo que hay que esperar para ver si hay que confinar o no las casas. Si creo que fue muy importante la medida de reducir la movilidad y los agrupamientos grandes. Espero que tenga un impacto importante”, ha insistido.

A este respecto, ha detallado que en Lleida “se están notificando casos pero el 70% son asintomáticos”, de los cuales “una gran mayoría son de infecciones pasadas”. “Otros pueden que desarrollen síntomas y un porcentaje importante, prácticamente todos están asociados a temporeros. Es cierto que hay cierta transmisión comunitaria. Esto se produce porque incluye la ciudad de Lleida”, ha dicho.

Advierte de que Madrid tiene "brotes familiares con origen sin identificar"

Por otra parte, tras recalcar que la situación de cada brote la van viendo a día a día y están en continua coordinación con las comunidades autónomas, Simón se ha referido a la situación de Madrid al ser preguntado por los periodistas: “Madrid está detectando brotes familiares que explican una gran parte de todos esos casos que se notifican. No se tienen que comunicar estos brotes a nivel nacional. Sí que es cierto que esto implica al mismo tiempo que de un pequeño porcentaje de esos casos que notifica Madrid no tenemos identificado el origen. Algunos son importados, otros secundarios dentro de la misma familia, pero en algunas de las familias no se tiene identificado ese origen inicial”, ha advertido, reparando, no obstante, en que “la cifra de casos de Madrid, muy suavemente, va bajando”.

“La Comunidad de Madrid está trabajando bien”, ha asegurado, pero matizado y recalcado la importancia de estrechar el cerco sobre esos casos de los cuales no se conoce el origen.

En este sentido, ha manifestado su “extrañeza de que no haya algún brote que no sea únicamente de ámbito unidomiciliar”, de un solo domicilio. “Eso sí que nos está llamando la atención a todos. Lo discutimos ayer con Madrid, pero en principio con los sistemas que tienen de vigilancia y detección parece ser que realmente no los están detectando”. “Ayer estuvimos discutiendo opciones para mejorar la posibilidad de detectarlos en casos de que se produjeran. Vamos a ver qué pasa en los próximos días”, ha manifestado.

La transmisión por el aire, difícil de probar

Por último, Fernando Simón ha sido cuestionado por los periodistas al respecto del informe de más de un centenar de científicos que señalaba que el coronavirus podía transmitirse por el aire, algo que ya la OMS tampoco niega pero que está analizando.