Fernando Simón: "A mí me duele el corazón igual con un muerto que con 28.000"

"A mí me preocupan los 28.000 que han muerto, es importante desde el primero hasta el último"

Simón recalca que los datos "no son cifras dadas al azar" ni "meras estadísticas"

Alerta sobre los brotes y pide mantener la responsabilidad: "Nos están preocupando mucho"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha vuelto a comparecer en Moncloa para hacer balance de la situación epidemiológica de España, donde el coronavirus ha dejado 78 nuevos casos diagnosticados y otros tres muertos después de que el Ministerio de Sanidad haya actualizado los datos ofrecidos el pasado viernes.

De esta manera, en el balance total se registran 251.789 contagios y 28.388 muertes por COVID-19 en total.

En los últimos siete días, el número de casos que han iniciado síntomas se ha elevado a 417, lo que, según ha reconocido Simón, supone un aumento “durante los últimos tres días” que achaca, “sobre todo” a los brotes en “Cataluña, Galicia y otras comunidades autónomas que han podido llegar a un total de casi 700 casos notificados en los últimos 3-4 días”.

“Es una evolución que obviamente no es lo que más nos interesa, pero lo cierto es que el impacto en la tendencia de la epidemia a nivel nacional no ha sido muy grande. Sí que se ha mantenido, en lugar de mantener ese descenso que estábamos observando. Se ha estabilizado la tendencia descendente, pero es cierto que la mayor parte de casos notificados asociados a brotes son asintomáticos. Hasta por encima del 70 por ciento son casos asintomáticos a partir de cribados que se hacen en los entornos de los brotes. Esto nos indica que estamos incrementando capacidad de protección dentro de estos brotes, lo cual, dentro del poco interés que tenemos en encontrar más casos es una noticia que nos implica que el sistema esta reaccionando si bien no todo es tan bonito como parece”, ha dicho.

Por otro lado, tras constatar que con fecha de defunción en los últimos 7 días se han contabilizado 12 decesos, el epidemiólogo ha valorado positivamente la evolución de la situación hospitalaria: “El número de personas hospitalizadas en UCI son 181, y este dato también ha ido reduciéndose en las últimas semanas, lo que nos da a pensar que en los próximos días el número de casos que pueden fallecer es menor. En algunas provincias ha habido un pequeño incremento en hospitalizados en UCI pero a nivel global este número se mantiene muy estable”, ha asegurado.

"Algún brote está adquiriendo un volumen muy por encima del deseable"

Por otro lado, tras dar paso a la ronda de preguntas de los periodistas, y ahondando en los brotes que preocupan ahora mismo a toda la ciudadanía y también a las autoridades sanitarias, Simón se ha referido concretamente al foco de Lleida, uno de los que más preocupan, y ha asegurado que, en su opinión, las medidas de confinamiento selectivo aplicadas le hubiera gustado que se aplicasen antes.

“Me satisface que lo tomaran (la decisión del confinamiento). Es un acto valiente. A mí me hubiera gustado que lo tomaran antes, peor es un acto valiente y yo creo que hay que reconocerlo”, ha dicho, para manifestar a continuación el temor por la proliferación de los distintos focos de coronavirus en España:

“Es cierto que nos están preocupando los brotes de Lleida. Nos están preocupando mucho. No solamente los de Lleida, sino todos los brotes que estamos detectando en las comunidades autónomas. En general se están controlando correctamente, pero sí que es cierto que hay algunos que están adquiriendo un volumen, un número de casos muy por encima de lo deseable. Afortunadamente se está reaccionando, se está controlando, se está controlando, se está confinando y se están tomando medidas de control importantes Ya digo que en esta situación hay que ser sensible, y quizás a toro pasado siempre es fácil poder decir que podía ser fácil o no. Nos hubiera gustado que fuese un poco antes, pero lo cierto es que no es fácil tomar este tipo de decisiones”, ha dicho, añadiendo: “Sí que es verdad que con la información que iba apareciendo sí que parecía claro que había que confinar y yo creo que tomaron la detección correcta”.

A este respecto, ha señalado que una parte muy importante de los casos que se están detectando son asintomáticos no relacionados con otros casos conocidos: “Implica que probablemente son esos cribados que ese está haciendo en la población alrededor de todos estos brotes. Es importante conocerlo también, porque si no… no podríamos entender por qué un volumen tan grande habría pasado desapercibido”, ha continuado, destacando, en esta línea, que ahora mismo tenemos una gran capacidad de detección: “Se está detectando mucho antes. Creo que en los próximos días podemos ver el impacto de las medidas tomadas, en un periodo medio de incubación de 7 días o 14. Entiendo que si fuera necesario extender las medidas hay margen para hacerlo”.

¿Qué pasará en septiembre? Simón apela a la responsabilidad individual

En ese contexto, el epidemiólogo se ha referido por enésima vez a la importancia trascendental de mantener la “responsabilidad individual” para minimizar riesgos, prevenir contagios y poner freno a la transmisión, algo de lo cual dependerá, junto a las medidas de control que se realicen, la evolución de la pandemia más allá del verano, tal como ha asegurado:

“En cuanto a qué es lo que va a pasar en septiembre con estos datos… va a depender mucho de cómo controlemos los brotes y de cuántos casos nos puedan entrar a través de viajeros. Si conseguimos controlar los riesgos asociados a viajeros y si entran casos y los detectamos a tiempo y evitamos que se produzca transmisión no identificadas, y si el control de los brotes locales que estamos detectando se hace bien y rápido, lo que en principio parece que se está consiguiendo, probablemente a la vuelta del verano habrá muy baja transmisión, lo que no quiere decir que vaya a continuar igual en otoño-invierno. Eso no lo sabremos hasta que llegue esa temporada. Sí que es cierto que normalmente en otras enfermedades que se comportan con otros ciclos estacionales, como puede ser la gripe… La incidencia en invierno depende de la movilidad de las personas entre el hemisferio sur y el hemisferio norte en verano, pero también de la transmisión de bajo perfil que se mantiene en los países durante ese periodo intermedio. Tenemos que ver cómo se combinan ambas situaciones para saber lo que pasa. Con certeza no podemos saber nada. Sí que puedo decir que cuanto mejor apliquemos las medidas individuales de prevención de la transmisión menor será el impacto en septiembre-octubre-noviembre. Depende de gran parte de la responsabilidad individual de cada uno”, ha dicho, para hacer a continuación un importante llamamiento: “Hay que tener mucho cuidado con irse de vacaciones si se tiene síntomas. Aquí es donde se ve si la sociedad está formada por individuos conscientes. Coger un avión tomándose un paracetamol para ocultar esa fiebre o sintomatología no voy a decir de qué tipo de personas es típico pero no es un acto que aporte a la sociedad. Lo que sí que aporta es que si alguien tiene sintomatología diga que ahora mismo no va a viajar”

"Los datos de fallecidos nunca son meras estadísticas"

Por otro lado, tras informar de que actualmente, en los últimos 7 días hay un total de 53 casos registrados, Fernando Simón ha vuelto a referirse a la cifra de fallecidos tras ser preguntado al respecto por los periodistas, que concretamente querían saber las cifras de muertos en residencias, algo de lo cual, ha dicho, tiene que “informar otro estamento” cuando estime oportuno: “Yo no soy la persona que tiene que hacer público los fallecidos en residencias. Nosotros hacemos la transferencia de datos. Son otros estamentos los que tienen que dar la cifra oficial cuando lo consideren adecuado”, ha dicho.