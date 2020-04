Jeremy y Tori, una historia de amor nacida en pleno confinamiento en Nueva York

Pero para la segunda cita Jeremy quiso ir a más y verla en persona, así que para no saltarse las reglas del confinamiento por el COVID-19 volvió a recurrir a otra espectacular idea: introducirse en una burbuja de plástico para poder salir a la calle sin tocar nada y manteniendo la distancia de seguridad requerida.

El COVID-19 no frena al amor

Afortunadamente, esta no es la única historia de amor que el coronavirus está dejando ver para aportar algo de luz a la pandemia. Hace unas semanas se conoció el día a día de una pareja que, aunque no se han conocido en plena crisis sanitaria, su historia también ha emocionado a muchos internautas.

Estos dos octogenarios tienen cada día una cita en la frontera entre Dinamarca y Alemania, cerrada por las restricciones impuestas por cada país. A pesar de ello no han querido renunciar a su amor, y cada día acuden al lugar para estar lo más cerca posible el uno del otro.

Antonia y Antonio, juntos hasta el final de sus días

Desgraciadamente también hay historias que no tienen un final feliz, pero que siguen apostando por el gran poder de amor. Es el caso de Antonia y Antonio , que tras más de 50 años juntos , ingresaron infectados por COVID-19 en Hospital Mesa de Castillo de Murcia.

Allí, no se separaron en ningún momento de la mano, hasta que finalmente Antonia no pudo más y falleció al lado de su pareja, quien no se alejó de su lado ni un segundo, hasta el fin de sus días.