Margarita del Val, viróloga del CSIC, sobre el coronavirus: "Nosotros lo hemos detectado claramente en el aire"

Preguntado al respecto de qué es aquello en lo que nos estamos equivocando y si no hemos comprendido todavía que la mascarilla puede ser algo vital, la viróloga ha sido clara: “A lo mejor no lo hemos comprendido o quizás estamos solo más concienciados en los sitios más castigados por la epidemia en la primera oleada. Está claro que el virus circula. Está circulando entre las personas. Hay muchas que todavía somos vulnerables, –alrededor del 95 por ciento–, y mientras haya tantas personas vulnerables, si al virus no se le controla, si no se siguen todas las medidas que hemos aprendido, –que sabemos ahora que son eficaces–, el virus volverá a circular libremente, volverá a descontrolarse, como ocurrió antes del estado de alarma. El virus sigue circulando; está ahora mismo circulando más entre personas más jóvenes, por eso hay más porcentaje de asintomáticos. Esto es bueno porque no hay tanta gente que enferma, pero a la vez es problemático porque quiere decir que la trasmisión es silenciosa, y eso es casi lo peor de este virus”, ha dicho.