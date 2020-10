Muere otra mujer de cáncer en Castilla y León sin que su médico la viera durante la pandemia

La consejería de salud de Castilla y León ha abierto una investigación por el fallecimiento de otra mujer que no consiguió recibir atención médica de forma presencial por la pandemia de coronavirus . Ya en marzo, Lidia comenzó a encontrarse muy mal y por teléfono le diagnosticaron gastroenteritis y miedo al contagio pero, era algo gravísimo, dos tumores muy agresivos.

"Estoy agotada de no dormir ¿sabes? Y no puedo con mi alma. Tanto haber vomitado en tan poco tiempo". Era el 29 de marzo y Lidia se encontraba muy mal. "Tenía unos dolores muy intensos. Estaba amarilla, con siete kilos menos. No comía nada, lo expulsaba todo", cuentan sus familiares.