La OMS no descarta que el coronavirus pueda transmitirse por el aire en lugares abarrotados y cerrados

Era uno de los grandes enigmas del coronavirus. La posibilidad de que se transmitiera por el aire. No es fácil que ocurra y la carga viral que se puede coger no es alta, siempre que no hagamos lo que se está haciendo en algunos lugares de España: fiestas con decenas de personas en lugares cerrados sin mascarillas, pubs abarrotados sin distancia y el uso de pistas de baile en las discotecas saltándose cualquier prevención.