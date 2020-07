Los rebrotes pueden protagonizar tus vacaciones: podrás regresar a tu casa siguiendo los consejos de las autoridades

Las comarcas de Segrià y A Mariña ya han sido confinadas por los rebrotes

Si un rebrote te impide disfrutar de algún servicio, puedes reclamar su importe

Si no se indica lo contrario, el confinamiento no te exime de ir a trabajar

Con la llegada de la nueva normalidad y el fin de las restricciones, entre ellas las de movimiento, estamos viendo cómo el país registra decenas de rebrotes por la mayoría de sus territorios: en total ya se han detectado 70 focos, de los cuales 47 están activos.

Esta nueva realidad a la que tenemos que hacer frente, con el uso obligatorio de mascarillas y sin olvidarnos de la distancia de seguridad y la higiene de manos, coincide en plena temporada de verano. Así, ya estamos viendo las primeras imágenes de playas abarrotadas y fiestas en las que el ansia de los ciudadanos por disfrutar de la temporada veraniega les está haciendo olvidar el riesgo de contagio, que todavía existe.

Con todo ello, los expertos ya lo han advertido y las autoridades lo saben: el riesgo de rebrotes sigue siendo elevado, y puede obligar a volver a ciertas medidas de restricción. Un claro ejemplo lo vemos en la comarca de Segrià, en Lleida, donde sus más de 210.000 habitantes han sido confinados, al igual que los ciudadanos de A Mariña, en Lugo, por el aumento de casos.

Los rebrotes pueden cambiar tus planes de vacaciones

Todo apunta a que no podemos descartar más medidas como estas por todo el país y tenemos que estar preparados para ello pero, ¿qué hacemos en caso de que un nuevo foco nos pille de vacaciones, fuera de nuestro territorio?

Si un rebrote nos pilla fuera de nuestro territorio, las autoridades buscan tomar las medidas necesarias que conlleven la menor afectación posible para los ciudadanos. Así, como hemos visto en los ejemplos de Lleida y Lugo, a pesar del confinamiento se siguen permitiendo desplazamientos de entrada y salida de la región siempre que sea por trabajo, por asistencia a personas dependientes o por la situación que ocurría si estamos de vacaciones: para volver a nuestro lugar de residencia.

A pesar de ello, hay que seguir siempre las medidas que imponga la comunidad Autónoma y cumplir sus normas. Las autoridades serán las que determinen si tienes que quedarte en la región por el confinamiento impuesto o si puedes volver a tu residencia habitual.

Lo que sí está claro para los expertos es que si se permite la vuelta a tu domicilio, es necesario guardar una cuarentena para observar si tienes algún tipo de síntoma, ya que has regresado de una zona de riesgo.

Dónde pasaré la cuarentena si me pilla fuera de mi domicilio

Como acabamos de ver en estos dos confinamientos recientes, las autoridades no están obligando a los no residentes a quedarse en la región del foco donde se encontrasen, pudiendo volver a su domicilio. En este caso, desde la Asociación de Consumidores y Usuarios En Acción FACUA advierten que no se podrá solicitar de manera gratuita más noches en un hotel o apartamento, alegando el confinamiento, porque tienes la posibilidad de volver a tu casa.

Si esa posibilidad se terminase y obligasen a los no residentes a confinarse también, FACUA asegura que tendría que plantearse que estos gastos extraordinarios sí fueran asumidos por el hotel o lugar de vacaciones, aunque se trata de algo que no está regulado todavía.

Las medidas de restricción y el ámbito laboral: podrás ir a tu puesto de trabajo

Otro nuevo confinamiento, aunque te pille en tu lugar de vacaciones, en principio, no impedirá que acudas a tu puesto de trabajo. Al igual que para volver a tu domicilio, las autoridades permiten la salida y entrada de la región siempre que sea para desplazarte a tu puesto de trabajo.

Esto también incluye el teletrabajo. Si en el lugar donde estás veraneando no puedes teletrabajar, a no ser que las autoridades indiquen lo contrario no tendrás ningún problema para desplazarte hasta tu lugar de residencia donde desempeñar tu labor.

Si el confinamiento por rebrote te cancela tus vacaciones, puedes reclamar

Si los nuevos casos de coronavirus en una región te pillan justo antes de irte de vacaciones, la situación es diferente. La normativa de la nueva normalidad sigue estableciendo, al igual que lo hacía en el estado de alarma, que los consumidores tienen derecho a recibir el importe de los servicios que no puedan disfrutar.

La reactivación del estado de alarma no se puede descartar

Todas estas medidas buscan evitar la vuelta a un confinamiento total. A pesar de ello, las autoridades ya han advertido que la vuelta al estado de alarma es algo que no se puede descartar, como ha asegurado hoy mismo el ministro Salvador Illa: "La reactivación del estado de alarma no se puede descartar, pero sería el último recurso. Ahora no tenemos datos que nos hagan prever este escenario".

Para todo ello, desde Sanidad han lanzado una campaña de concienciación con el lema 'No lo tires por la borda', en la que a través de sus redes sociales tratan de hacer ver a los ciudadanos que "aunque tú no lo ves, el virus sigue ahí".