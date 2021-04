Joan Carles Reverter, hematólogo: “Todos los fármacos, si funcionan van a tener efectos adversos”

El presidente de la SETH explica que todos los medicamentos tienen efectos adversos

Reverter aconseja ponerse la vacuna porque es más probable morir de covid

La aspirina, afirma, puede producir una hemorragia mortal

La vinculación de los trombos con la administración de la vacuna de AstraZeneca ha llevado al Gobierno a paralizar la administración de este antídoto frente al covid a menores de 60 años. Hemos hablado con Joan Carles Reverter Calatayud, presidente de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH). Aunque las trombosis en los senos venosos cerebrales ya son un efecto adverso probado, Reverter aconseja a la gente vacunarse porque “la posibilidad de tener un problema grave y morirse por covid es mil veces mayor”. Y añade: “Todos los fármacos si funcionan van a tener efectos adversos”.

P: ¿Hay otros medicamentos habituales con efectos adversos tan graves como los trombos que se relacionan con la vacuna de AstraZeneca?

R: No hay que tener miedo a los medicamentos. Todos los fármacos si funcionan van a tener efectos adversos. Es inevitable porque estamos interfiriendo en un proceso biológico.

Hay otros fármacos con problemas parecidos. Por ejemplo, los tratamientos hormonales -ya sean anticonceptivos orales o terapias sustitutivas que se dan en la menopausia- pueden incrementar el riesgo de trombosis.

Hay medicamentos que tratan enfermedades cancerígenas que también pueden dar efectos de aparición de trombos. Hay otros fármacos que producen efectos secundarios incluso mortales. No hay fármaco de riesgo cero.

P: ¿Hay medicamentos que usamos habitualmente, por ejemplo, para un dolor de cabeza con efectos adversos serios?

R: Hay riesgos asociados de baja frecuencia en general. Hay hemorragias digestivas por antiinflamatorios, graves o mortales, por tomar aspirina o naproxeno. Todos los fármacos a nuestra disposición tienen algún efecto secundario pero afortunadamente son muy infrecuentes.

P: ¿Cómo se decide aprobar un medicamento teniendo en cuenta sus efectos adversos?

R: Son las agencias del medicamento las encargadas de eso. En nuestro caso, la EMA y la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) son las que evalúan los beneficios que se comunican y analizan el porcentaje de efectos secundarios y la gravedad de los mismos. Cuando el balance de riesgo y beneficio se juzga favorable, se autoriza un medicamento. Para autorizar otro medicamento del mismo estilo debe ser como mínimo igual de bueno.

P: Siempre se ha hablado mucho de los efectos secundarios de los anticonceptivos. Nos señalaba antes que entre ellos están los trombos pero ¿hay otros efectos adversos importantes de estos fármacos?

R: Los tratamientos hormonales pueden afectar en muchos territorios. Pueden provocar tumores hepáticos pero no hay que ser catastrofista porque uno puede terminar no tomando nada y acabar teniendo los problemas que supone no tomar nada.

P: ¿La trombosis que puede producir la vacuna de Oxford es distinta a otras?

R: Esta trombosis vinculada a la vacuna es diferente. Las trombosis no son infrecuentes, son bastante habituales, sobre todo con la edad. A más edad más riesgo de trombosis. Se suelen dar en un 97% de los casos en extremidades inferiores con o sin embolia pulmonar.

Un pequeño número de trombosis se dan en territorios distintos. Una de estas zonas inhabituales es el sistema nervioso central, en forma de trombosis en los senos venosos cerebrales, es decir, en las venas más gordas del cerebro, que drenan la sangre.

Esta trombosis es muy infrecuente. Por eso cuando aparecieron algunos casos llamó la atención. Eran más de los que nos podíamos espera por azar. Normalmente esta trombosis en los senos venosos cerebrales se da en mujeres durante el embarazo, en el postparto inmediato, bajo tratamiento hormonal o en pacientes con tumores hematológicos. En el resto de trombos no se ha visto relación con ninguna vacuna del covid.

P: ¿El nivel de trombos relacionados con el antídoto de Oxford es para preocuparse?

R: Los casos que se han dado varían un poco por zonas. En el norte de Europa y centro Europa hay más casos y menos en las isla británicas y menos aún en Italia o Francia. En nuestro entorno hay aproximadamente un caso por cada medio millón de vacunados. Es un riesgo muy bajo.

P: ¿Por qué hay más casos en mujeres?

R: Hay un exceso de casos en las mujeres. Ellas son la gran mayoría de los 60 casos estudiados por la EMA. También la mayoría están entre 20 y 60 años, aproximadamente. Es cierto que esta vacuna se ha puesto en una población de esta edad y también es cierto que hay más mujeres que hombres entre los profesionales vacunados con AstraZeneca, como son sanitarios o docentes. Pero corregidos estos datos, hay un exceso de casos en mujeres, y hasta los 60 años. No hay una explicación a día de hoy.

P: ¿Cómo se explica que una vacuna que empezó a ponerse en menores de 55 años porque no se había ensayado con gente mayor, ahora solo se ponga en mayores de 60?

R: Cada paso dado tiene una explicación. Otra cosa es el grado de justificación científica. En este sentido, no hay que olvidar que estamos en una pandemia. La vacunación no aporta solo por beneficio propio, sino también a tus amigos, vecinos o compañeros de trabajo. Hay un beneficio comunitario. Un caso menos infectivo es un caso menos para todos.

Tampoco tenemos la vacuna perfecta, que ni duela ni tenga efectos secundarios disponible para todos. Dos de cada 1.000 personas se han muerto de covid en 2020. Es un número enorme. Si no se para va a ir a más. A la hora de decidir con qué vacunar y a quién entran muchos factores. Si vacunáramos a riesgo cero no vacunábamos a nadie. Todos somos víctimas de la precipitación porque, a veces, hay que tomar decisiones en 24 horas. Con toda la buena fe se intenta encajar el puzle.

Es verdad que no había datos suficientes en mayores de 55 años pero en Reino Unido se decidió ampliar a todos y se vio que iba bien también en mayores. Por eso se dio la autorización para esta franja de edad.

P: ¿Las personas que tengan problemas previos de trombosis deben ponerse la vacuna de AstraZeneca?

R:“A día de hoy, la información de la EMA es que no hay patrón de riesgo especial por tener una patología previa antes de vacunarse. Es decir, ni aquellos que han tenido trombosis, ni aquellos que tienen factores genéticos de riesgo de trombo tienen más riesgo de hacer un trombo por AstraZeneca, que aquellos que vienen sin haber tenido nada previo. El riesgo es igual de bajo en todos. Si tienen la posibilidad de vacunarse, que se vacunen con la que les toque”.

P: Francia acaba de decir que a quienes se vacunaron con la primea dosis de AstraZeneca le van a poner la segunda de Pfizer o Moderna, ¿qué le parece?

R: En este sentido hay tres opciones. La más lógica es repetir con Astra, a pesar de este riesgo de trombo. La segunda opción, que no sería lo ideal, es dejar a la persona con una sola dosis.

La tercera sería poner una vacuna distinta. No sería dramático, ni ilógico porque todas actúan sobre la misma proteína pero no se ha probado. Solo se ha hecho un ensayo con Astra y Sputnik V, que aquí no está aprobada. Con Pfizer, Moderna o incluso Janssen, que es de una sola dosis, no se ha probado.

P: A quienes la vacuna de AstraZeneca no les produjo ningún efecto secundario grave en la primera dosis, ¿no sería lógico pensar que en la segunda tampoco tendrán problemas importantes?

R: Es lógico pensar que si la primera dosis no causó ningún efecto adverso en una persona tampoco lo habrá en la segunda. No obstante, realmente no lo sabemos porque la mayoría de las personas vacunas han recibido solo la primera inoculación.

P: Para concluir, ¿Qué le diría a quienes llamen a vacunarse?