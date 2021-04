Francia pondrá Pfizer o Moderna a quienes han recibido una dosis de AstraZeneca

"Es coherente decir que no se recomienda la vacuna a los menores de 55 años, pero si han recibido una primera dosis, vamos a proponerles otra vacuna de ARN . Yo mismo, formo parte de ese grupo. Recibirán una segunda dosis en los plazos", indicó Véran, quien señaló que el anuncio oficial corresponde a la HAS, autoridad independiente.

Explicó que no se plantean poner una segunda dosis de AstraZeneca a esos ciudadanos y que combinar vacunas puede tener efectos positivos . "Una sola dosis no es suficiente para garantizar la inmunidad a largo plazo contra la covid (...) Hemos decidido utilizar una de las vacunas de ARN", es decir, las de Pfizer y Moderna, señaló.

Del Val rechaza la combinación de vacunas

“El riesgo que se ha declarado como asociado a la de AstraZeneca es un riesgo mínimo, bajísimo, de 1 caso en 100.000 personas. Con la vacunas de Pfizer y Moderna se conoce también un riesgo bajo a alergias graves. No hay riesgo cero. Lo que no se puede hacer es hacer cosas de la que no hay estudios, como combinar vacunas. A eso no se debe ir. Todas las vacunas son muy seguras y eficaces. No hay razón para alarmarse. El riesgo es mínimo para todos”.