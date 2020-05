Fernando Simón advierte: "El que los datos vayan bien no elimina el riesgo de rebrote"

Por ello, Simón ha recordado la importancia del cumplimiento de las medidas : "El que los datos vayan bien no elimina el riesgo de rebrote, y eso incumbre a todos", haciendo referencia a que "cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad importante a la hora de aplicar medidas".

"Cruzarse con una persona tiene un riesgo cercano a 0"

Se trata de una explicación para hacer entender que hay que tratar de no reducir esa distancia de al menos dos metros con las personas, pero que en situaciones en las que no haya opción, como una calle estrecha, "si es simplemente cruzarse uno con otro no debería de ser un problema que nos preocupase".