La segunda ola silenciosa de 11.000 contagios en siete días golpea al turismo y al ocio nocturno

Los casi 11.000 contagios de los últimos siete días han hecho saltar las alarmas. Es como una segunda ola silenciosa, provocada por la falta de cordura de muchos en sus reuniones familiares o en el ocio que no piensa en nada ni en nadie. Para empezar en las familias, y también en la gente que vive de ello. Pero los jóvenes no son conscientes de que ponen en peligro al resto. Los brotes vinculados con fiestas y sin distancia de seguridad. La falta de respeto a los mayores es cruel. Son los abuelos los que se han quedado en casa muchos meses, sin abrazar a hijos y nietos. Ahora que pueden salir a la calle, a muchos, en sus últimos años, les podemos negar poder hacerlo.

Dos meses sin salir de casa. Para nada. Cuando empezamos a reunirnos en casas se nos hizo difícil. 47 brotes se han originado en reuniones familiares. En los botellones y las fiestas se están dando los brotes entre jóvenes. En las terrazas no estamos exentos. Quince minutos de conversación pueden traer un contagio. Barcelona ha vuelto a cerrar los gimnasios. Pueden ser otro foco. Pero este, no cumple, se mantiene abierto. Brotes que son, en general, pequeños. Excepto los que se producen entre trabajadores del sector hortofrutícola.

Entre Aragón, Cataluña y Madrid suman el 60 % de los nuevos contagios atribuidos a las últimas 24 horas , aunque la comunidad catalana, como ya es habitual, ha informado en su parte diario de 1.343 casos, que no relaciona con días específicos y que se entiende que corresponden en su mayor parte a jornadas precedentes. El problema estadístico no tiene solución.

El caso de Madrid, puesto en tela de juicio por expertos como el jefe de epidemiología del Clínico de Barcelona, Antoni Trilla, con frases como “quien no busca, no encuentra”, sigue planteando algunas dudas no sólo relacionadas con los rastreadores, ya que en los últimos días hay un crecimiento sostenido de contagios, que no se corresponden con notificaciones, como la de hoy, que informa de dos nuevos brotes con 15 positivos y 51 contactos en seguimiento.