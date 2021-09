Sanidad se lo piensa y será la semana que viene Salud Pública quien decida sobre la tercera dosis aunque el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha dejado claro que "no existe una necesidad urgente de administrar dosis de refuerzo de vacunas a individuos completamente vacunados en la población general", según un informe técnico. Pese a todo Israel, por ejemplo, ha dado luz verde a la misma.

No cierra la puerta, no obstante, a suministrar dosis adicionales para las personas con sistemas inmunológicos gravemente debilitados como parte de su vacunación primaria, si no logran un nivel adecuado de protección de la vacunación primaria estándar.