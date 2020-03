Los trabajadores tendrán el derecho de recibir de su empresa un certificado que permita su movilidad

Cuando sigue en el ambiente el malestar de la CEOE al ser ignorado en el cierre económico puesto en marcha por el Gobierno y tras el rechazo de Casado a apoyar un plan porque cree que el Gobierno no le da información fiable, el Gobierno sigue dando pasos para intentar frenar esa curva maldita del coronavirus , que ya se ha convertido en la primera causa de muerte en España que ya tiene más contagiados que China. El Gobierno da una vuelta de tuerca en el control de la movilidad que se ha demostrado como la única manera de poder hacer frente a esta pandemia .

"Hoy publicaremos una orden ministerial en la que se establece el derecho de los trabajadores a recibir una declaración responsable por parte de las empresas empleadoras que los identifique como personal que no debe someterse al permiso recuperable establecido en el decreto". Palabra del ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Además, el ministro considera que este documento "facilitará" la labor que el Ejército y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizan para controlar los movimientos de la población.

Los autónomos deberán aportar un documento que acredite que trabaja en una actividad esencial

El titular de Transportes, una de las autoridades delegadas durante el estado de alarma , remarcó que el Decreto que el Gobierno aprobó este domingo "no ordena la paralización de actividades", sino que "articula un permiso retribuido recuperable para quienes trabajen en servicios no considerados esenciales ".

En este punto, insistió en la necesidad de tomar esta medida para reducir aún más la movilidad de los ciudadanos con el fin de contribuir a contener la expansión del coronavirus. "No es cuestión de confrontar salud y economía", declaró el ministro. "La salud es lo primero y no hay sistema económico que funcione si la salud no está garantizada", añadió.