Última hora del coronavirus: Alerta ante los ensayos de la vacuna de Pfizer al darse cuatro casos de parálisis de Bell

9.40 La espera para operarse en España aumenta en 55 días y roza los seis meses

9.35 La tasa de absentismo se dispara hasta el 8,9% por el covid

9.06 Navarra mantiene la tendencia a la baja de la transmisión

9.00 Alemania suma en un día 23.679 casos nuevos y 440 muertos

8.53 Desarrollan una técnica que permite rastrear el origen del covid en 4 horas

8.28 India suma más de 31.000 casos nuevos de coronavirus en 25 horas

8.35 Corea del Sur suma por segundo día casi 700 casos de coronavirus

8.29 Hong Kong ordena pruebas de coronavirus obligatorias

8.26 Del Val, Badiola, Armengol, Simón y Corell: de científicos a ‘influencers’

8:12 Muere por covid una mujer embarazada en Vila-real, Castellón

7.58 Qué es la parálisis de Bell que ha afectado a voluntarios de la vacuna Pfizer

7:20 EEUU supera un nuevo récord diario de muertes tras registrar más de 3.000

7:05 Alerta ante los ensayos d la vacuna Pfizer al darse cuatro casos de parálisis de Bell

Durante los ensayos de la vacuna Pzifer se han detectado cuatro casos de voluntario que sufrieron una parálisis facial. Sin embargo, por el momento no hay indicios que relacionen esto con la administración de la vacuna. La parálisis de Bell es un trastorno del nervio que controla los músculos de la cara, provocando que estos no se puedan usar correctamente. Generalmente suele ser una dolencia temporal, y en este caso los cuatro voluntarios ya se han recuperado. El hecho de que las cuatro personas afectadas con la parálisis estuvieran en el grupo que había recibido la vacuna y no el placebo dio la voz de alarma. Pese a ello, desde la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (USFDA) informaron que "cuatro casos en el grupo de la vacuna no representan una frecuencia superior a la esperada en la población general". El número de personas que sufrieron la parálisis está dentro de la tasa normal de aparición de esta afección en la población de un país. Por tanto, según la USFDA lo ocurrido en los ensayos de Pfizer "encaja con la tasa de antecedentes esperada en la población general".