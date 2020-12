Fernando Simón: “Estamos en riesgo de iniciar una tercera ola sin poderla solapar con grandes vacunaciones”

Simón ha destacado que se empieza a controlar la segunda ola , pero los datos aún siguen siendo muy elevados: “Estos datos van progresivamente disminuyendo pero es muy lenta, no estamos como para estar tranquilos. Va bajando la presión de las ucis pero un 22% de las ucis por una única patología es muy elevado ”

Peligro ante una tercera ola

En cuanto a una posible tercera ola dependerá mucho de las fechas que vienen, las Navidades, que pueden ser la clave para no sufrirla, según asegura Simón: “En España no estamos para estar tranquilos , pero vamos en camino. Tenemos que esperar a ver el impacto que ha podido tener el puente de la constitución y ver cómo afrontaremos las Navidades”

"Durante las fiestas navideñas estaremos en los inicios de la campaña de vacunación por eso hay que tener precaución para evitar esa tercera ola ", ya que al no estar grandes grupos aún vacunados, el peligro está ahí, destaca el epidemiólogo.

En cuanto a los plazos de las primeras vacunas en España, Simón ha señalado que en enero ya se podrán poner, pero no será hasta "finales de enero y principios de febrero cuando empecemos a realizar vacunaciones a grandes grupos"

Datos de mortalidad del INE

Simón ha asegurado que las medidas que en España se han puesto en marcha para frenar la pandemia del covid19 no hubieran sido distintas si se hubiesen conocido los datos de mortalidad hechos públicos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad este jueves notifica 47.344 fallecidos con prueba confirmada de covid19 en España. "Estamos hablando de una diferencia de 3.000 y pico personas, que no es pequeña pero que no modifica la magnitud del riesgo y la toma de decisiones no hubiera variado si se hubieran conocido antes estos datos", ha recalcado Simón.