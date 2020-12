Las colas del hambre: el otro daño colateral del coronavirus que no frenará en 2021

La pandemia deja otra devastación tan importante como la sanitaria, la de quienes han perdido el trabajo y no tienen más remedio que acudir a las ONG en busca de alimentos. Las colas del hambre no dejan de aumentar. El perfil de quienes buscan ayuda ha cambiado. A las familias vulnerables que ya existían antes de la pandemia se suman quienes han perdido el trabajo y no tenían ahorros o los autónomos que han tenido que cerrar sus negocios. Cáritas ayuda a un 15% más de personas a que pasen un invierno caliente y más bolsas para repartir en Navidad. La ONG Vida Digna señala que ya se ha notado un 40% más el número de gente que acude a recibir estas ayudas. Y pronostica que serán más en 2021. Y muchas son las familias que tienen que elegir entre la cesta de la compra y las facturas.