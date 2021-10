El tribunal da por buenos los testimonios de las niñas. La primera de ellas "dijo con carácter genérico que les daba en el culo, les obligaba a abrazarle, a darle besos y a sentarse en sus piernas para hacer preguntas. Un día, el profesor abrió los brazos para abrazarla, pero, como llegaban a las paredes y no me dejaba pasar, me colé entre sus piernas, sin que al final llegara a abrazarme". En una ocasión que no quiso sentarse en su pierna, él se quejó así: "Pues me enfado y no respiro".