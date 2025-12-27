Kim Basinger, Nicolas Cage o Jesús Bonilla: famosos que, a pesar de su éxito, han estado en la ruina

Celia Molina 27 DIC 2025 - 07:00h.

Numerosos actores y personajes famosos han caído en bancarrota después de protagonizar exitosas series y películas

El actor Kevin Spacey revela su mala situación económica actual: "Literalmente, no tengo una casa donde vivir"

Ser un actor o actriz reconocido, dentro y fuera de nuestras fronteras, no siempre es sinónimo de lujo. Por mucho que los ciudadanos de a pie pensemos que el mero hecho de salir en una película, trabajar con directores de renombre o protagonizar una serie en 'prime time' sea una garantía de por vida, lo cierto es que la volatibilidad de esta profesión (a la que Miguel Ángel Silvestre siempre ha definido como "Pan para hoy, hambre para mañana") puede llevar a los actores a la ruina.

Así lo hemos visto en muchos casos del panorama nacional, como el de Mónica Cervera, Fedra Lorente o Adrián Gordillo, el actor de 'Aída' que ha confesado recientemente que "no tiene ni para comer" porque un día "el teléfono dejó de sonar"; pero también en la cuna del cine, Estados Unidos, pues intérpretes de la talla de Nicolas Cage o Kevin Spacey también han atravesado una preocupante situación económica en los últimos años.

Los motivos de su bancarrota varían: puede deberse al derroche o a una mala gestión de todo el dinero ganado a lo largo de su carrera, a la consecuencia de un proceso judicial, los problemas personales o la inestabilidad propia de un gremio en el que uno puede no conseguir un papel durante meses. En Informativos Telecinco web hemos hecho un repaso de todos aquellos personajes, la mayoría ligados al mundo del cine y de la televisión que, a pesar de haber brillado en un momento de su vida, acabaron en una situación vulnerable:

Mónica Cervera

En enero de 2024, España quedó conmocionada con la noticia de la situación económica de Mónica Cervera, la actriz que se hizo famosa por protagonizar, junto a Willy Toledo, la película 'Crimen Ferpecto' y por haber formado parte del elenco de la exitosa serie de Mediaset, 'La que se avecina'. Las cámaras grabaron a la intérprete en situación de calle, viviendo, concretamente, en un banco de un parque de su cuidad natal, Marbella, del que no tenía la intención de marcharse. Tristemente, fue condenada a 11 meses de prisión tras haber intentado robar una bolsa de cacahuetes en una tienda de alimentación de Málaga y agredir a la dueña del mismo cuando fue descubierta.

Adrián Gordillo

Adrián se hizo famoso en España por su participación como 'El Mecos' en la serie 'Aída', el spin off protagonizado por Carmen Machi. Él era uno de los amigos de 'El Jonathan', hijo de la protagonista y parte del disparatado barrio en el que vivía la familia. A pesar de haber trabajado durante años en esta ficción, teniendo un trabajo continuo y 'seguro', el actor ha sorprendido a todos sus fans al anunciar, hace unos días, que no tiene dinero "ni para comer". De hecho, en la entrevista en la que reveló su verdadera situación, enseñó los tres euros que llevaba en el bolsillo y con los que tenía que "sobrevivir todo el mes".

Fedra Lorente

Muchos nostálgicos recordarán a 'La Bombi', el personaje cómico que Fedra Lorente interpretaba en el programa 'Un, dos, tres, responda otra vez'. Ella también ha sido una de las actrices que, en este final de 2025, ha revelado su mala situación económica, agravada desde la muerte de su marido, Miguel Morales, exmiembro de la banda Los Brincos. La humorista asegura que ha sido víctima de una gran estafa que ha dejado sus cuentas llenas de deudas, teniendo que "recurrir a 'Cáritas' para sobrevivir".

Jesús Bonilla

También muchos espectadores recordarán a Jesús Bonilla, actor que interpretó en 'Los Serrano' al hermano de Resines, con el que formaba un dúo torpe y cómico (junto a Fiti) que tuvo mucho éxito en la pequeña pantalla. A pesar de su extensa y fructífera carrera, Bonilla sufrió en 2008 las consecuencias de la quiebra de Lehman Brothers en la bolsa de Estados Unidos, perdiendo hasta 400.000 euros que tenía invertidos. A esto se le sumó una serie de problemas de salud que hicieron que el actor cayera en una profunda depresión.

Nicolas Cage

No solo en España, también fuera de nuestras fronteras hay personajes que han terminado en bancarrota. Nicolas Cage, actor de Hollywood mundialmente conocido por películas como 'Con Air', 'Family Man' o 'Cara a cara', también estuvo al borde de la ruina financiera debido a los extravagantes gastos que realizó con los ingresos de su carrera y a sus malas decisiones en torno a la inversión. Algunos de sus caprichos más escandalosos (además de los coches deportivos y los jets privados) fueron un castillo o un cráneo de dinosaurio. El famoso intérprete tuvo que aceptar papeles en películas de bajo coste para cubrir sus deudas, que consiguió paliar en 2021.

Kim Basinger

Su homóloga, Kim Basinger, también derrochó el dinero obtenido en sus múltiples películas, como 'Batman', 'Mi novia es una extraterrestre' o 'L.A. Confidential'. Uno de sus mayores agujeros financieros fue la compra de un pueblo entero en el año 1989 (Braselton, en Georgia), por 20 millones de dólares (para convertirlo en un parque temático). Después, se enfrentó a una demanda millonaria por rechazar un papel en el film 'Boxing Helena', que la dejó en la más absoluta bancarrota, hasta el punto de tener que vender sus posesiones.

Kevin Spacey

Un escandaloso proceso judicial también fue el que arruinó la vida (y el bolsillo) de Kevin Spacey, tras ser acusado de haber abusado sexualmente de varios hombres. Finalmente, el protagonista de 'La vida de David Gale', que fue fulminantemente despedido de la serie 'House of Cards' tras la acusación, fue declarado inocente, si bien el espaldarazo que le dio Hollywood desde ese momento le ha obligado a vivir como un nómada, sin una casa fija y con sus pertenencias guardadas en un trastero y en los hoteles o air byb a los que le llevan sus escasas ofertas de trabajo.