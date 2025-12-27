Bilbao ha logrado captar la atención de viajeros procedentes de distintos países, especialmente de Alemania, Portugal, Italia, Reino Unido, Francia y Países Bajos

La ciudad ha dejado atrás su antigua imagen de destino estacional, vinculada casi exclusivamente al verano o a fechas concretas como Semana Santa, para convertirse en un lugar que atrae visitantes durante todo el año

VizcayaBilbao afronta el final de 2025 con un nuevo respaldo a su creciente atractivo turístico. Cada vez más viajeros eligen cambiar de escenario para despedir el año y recibir el siguiente, y la capital vizcaína se ha colado entre los destinos más buscados por los turistas europeos para las fechas navideñas y el arranque de 2026. Así lo reflejan los datos del buscador de vuelos Jetcost, que confirman un aumento general del interés por viajar y sitúan a Bilbao en una posición destacada dentro del mapa turístico europeo.

Según el análisis realizado por esta plataforma, las búsquedas de vuelos para el periodo comprendido entre el 26 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026 han crecido un 10% respecto al mismo periodo del año anterior. En ese contexto de mayor movilidad, Bilbao ha logrado captar la atención de viajeros procedentes de distintos países, especialmente de Alemania, Portugal, Italia, Reino Unido, Francia y Países Bajos.

Este incremento no es un hecho aislado ni puntual. La ciudad ha dejado atrás su antigua imagen de destino estacional, vinculada casi exclusivamente al verano o a fechas concretas como Semana Santa, para convertirse en un lugar que atrae visitantes durante todo el año.

Una ciudad cada vez más demandada por el turismo europeo

Los datos de Jetcost reflejan con claridad el interés que despierta Bilbao entre los viajeros del continente. En el ranking elaborado por nacionalidades, la capital vizcaína aparece como el séptimo destino más buscado por los turistas portugueses para esas fechas, una posición especialmente relevante teniendo en cuenta la cercanía geográfica y la amplia oferta de alternativas en el sur de Europa.

Entre los viajeros alemanes e italianos, Bilbao ocupa el decimotercer puesto, mientras que para los turistas procedentes de los Países Bajos se sitúa en la decimocuarta posición. En el caso del Reino Unido, uno de los mercados emisores más importantes para el turismo europeo, la ciudad alcanza el decimoquinto lugar entre los destinos preferidos para despedir el año y comenzar el siguiente.

Estas cifras colocan a Bilbao en una franja similar a la de grandes capitales y ciudades históricas del continente, consolidando su presencia en un mercado altamente competitivo.

El interés del turismo nacional

Aunque el protagonismo en estas fechas lo acaparan los viajeros internacionales, Bilbao también aparece en la lista de destinos más buscados por los turistas españoles. En concreto, ocupa el puesto número 26 entre los lugares más demandados a nivel mundial para pasar el fin de año.

En el ámbito estatal, comparte ranking con destinos muy consolidados como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Málaga, además de enclaves turísticos tradicionales como Tenerife, Gran Canaria o Lanzarote. La presencia de Bilbao en este listado refuerza su posición como una opción urbana atractiva frente a los destinos de sol y playa, incluso en pleno invierno.

Competencia con grandes capitales europeas

El estudio sitúa a Bilbao junto a algunas de las ciudades más visitadas del continente. Londres lidera la clasificación como el destino más buscado, seguida de París y Roma. Otras ciudades que aparecen en los primeros puestos son Praga, Bruselas, Budapest, Ámsterdam, Milán, Viena o Lisboa, todas ellas referentes turísticos consolidados.

En este contexto, que Bilbao figure entre las preferencias de los viajeros europeos supone un salto cualitativo. La ciudad comparte espacio en las búsquedas con capitales de enorme peso histórico, cultural y económico, lo que evidencia el impacto de su transformación urbana, cultural y gastronómica de las últimas décadas.

Un destino en crecimiento sostenido

El incremento del 10% en las búsquedas de vuelos respecto a finales de 2024 no solo anticipa un cierre de año positivo, sino que apunta a una tendencia sostenida. Bilbao se consolida así como una ciudad capaz de competir en el mercado turístico europeo, no solo como destino de verano, sino como opción atractiva para fechas clave como la Navidad y el inicio del año nuevo.