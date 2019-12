Activistas toman la tienda de Zara en Gran Vía para exigir justicia climática

“Venimos a denunciar que las corporaciones no pueden exhibir su ‘compromiso’ ambiental cuando no es real”. “Tras 24 años desde la primera Cumbre, esta última es más crucial que nunca. No nos podemos permitir ni ‘greenwashing’ ni empresas patrocinando la Cumbre”, han escrito, denunciando así que algunas empresas pretenden lavar su imagen haciendo marketing tildándose de ecológicas o solidarias con el medio ambiente sin serlo.