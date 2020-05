Acusan a Cake Minuesa y Díaz Ayuso de firmar un contrato a dedo y este dice que es un fake

Somos el vulgo q no se entera ,lúmpenes al servicio del socialcomunismo q todavía no comprendemos q la dictadura q viene, es por nuestro bien.

Ellos son superiores y 30.000 muertos es algo normal.

No aprendemos y deberíamos estar agradecidos.



De verdad...

Qué vergüenza!!! https://t.co/EnYAtO4lyC