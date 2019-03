A puñetazo limpio con el médico de un centro de salud de Barcelona que hizo una pausa

Desde la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública del Baix Vallès han condenado la agresión física del pasado 13 de marzo. “Pensamos firmemente que los recortes en la sanidad pública y la gestión de la misma por parte de las administraciones competentes, no ayudan a que la relación médico / paciente sea fluida, ni la más adecuada. El personal sanitario está sometido a una presión ambiental extrema (precariedad laboral, sueldos bajos, jornadas extenuantes, falta de personal, etc) y los usuarios o pacientes en muchos casos, tienen que sufrir un servicio deficitario por parte de los profesionales, ya que éstos no disponen de los recursos necesarios (humanos o materiales), para dar una atención de calidad, señalan desde la plataforma.