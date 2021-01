Cómo ahorrar en las facturas durante la ola de frío

También conviene no abusar de la temperatura : es preferible ir un poco abrigado mientras estemos en casa que intentar calentarla en exceso para ir en manga corta. En este sentido, la OCU recomienda poner la calefacción a 21 grados y mantenerla a esa temperatura, evitando los picos de calor. Por ejemplo, llevar el termostato a 30 grados cuando la casa está fría para que se caliente antes supondrá un gasto mucho mayor que usar una temperatura ambiente. No abusar del termostato permite ahorrar hasta un 20 por ciento de energía. Del mismo modo, se aconseja no apagar la calefacción por la noche, pero sí bajar la temperatura, por ejemplo, a 13 grados, para que se mantenga el calor existente.

Del mismo modo, si tienes cortinas oscuras, es el momento de usarlas, ya que absorberán el calor que incida en ellas y ayudarán a mantenerlo en casa. Cierra también las estancias que no uses y aprovecha el calor que generen el resto de elementos en casa: una ducha caliente, el secador, el horno... de esta forma podrás sacar más partido al consumo energético que realices y multiplicar su utilidad.

Por otro lado, puede ser el momento para invertir en bombillas de bajo consumo si aún no lo has hecho, así como para optar por lavar con agua fría si es posible, desenchufar todo lo que no estés utilizando para evitar un consumo residual y, en definitiva, intentar ahorrar en otros tipos de consumo energético para compensar el incremento puntual de la factura por la necesidad de mayor calefacción. Si tus ventanas o puertas pierden calor, también puedes adquirir en tu ferretería bufetes o cintas para aislarlas mejor (no es el mejor momento para invertir en cambiar estos elementos).