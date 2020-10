Desde el pasado 1 de septiembre de 2018 no es posible fabricar ni vender (mas allá de las que ya existieran en stock) bombillas halógenas en Europa, un decisión que tiene que ver con motivos medioambientales: las luces LED, principal alternativa a la tecnología anterior, consumen una quinta parte con respecto a sus predecesoras y, además, pueden durar hasta 50.000 horas, frente a las 2.000 o 5.000 de las bombillas halógenas. Por eso, si aún no lo has hecho, toca dar el paso de cambiar a las bombillas LED, un paso que te resultará muy sencillo, pero para el que debes tener en cuenta ciertos consejos previos. ¿Cómo cambiar las bombillas halógenas por LED?