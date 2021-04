Alba, una niña de 7 años que atendió a su madre tras sufrir una hipoglucemia: "Mi hija me ha salvado la vida"

Sin embargo, Nuria continuaba sin reaccionar, así que Alba, siguiendo los consejos que le había enseñado su padre, cogió el teléfono y trató de desbloquearlo, pero sin suerte porque no fue capaz de que el reconocedor facial del aparato identificara el rostro de su madre . La pequeña no se amilanó y tuvo el ingenio suficiente para pulsar en el botón de SOS y llamar al teléfono de emergencias.

"Cuando hablé con ella le pregunté: ¿Alba, tú sabes que le acabas de salvar la vida a mamá?", y ella me contestó: "¿En serio, papá?", cuenta Álvaro, orgulloso por la hazaña de su pequeña. El padre cree que la niña "todavía no es consciente de lo que ha hecho", a la vez que reseña que " es muy importante enseñar a los niños desde pequeños cómo actuar en casos así, por ejemplo si un día un padre se queda solo con su hija y se da un golpe en la ducha. Pueden salvar una vida".

La otra protagonista del suceso, Nuria, se emociona al hablar de un caso del que no se enteró: "Yo lo único que recuerdo tras abrir los ojos es estar con tres personas en la ambulancia. Me asusté por mis hijas porque no sabía lo que había pasado. Cuando luego me contaron cómo me había salvado mi hija... [resopla por la emoción] imagínate".