María Isabel, la mujer asesinada por su marido en Olvera, pudo morir estrangulada

María Isabel pudo morir asfixiada, estrangulada a manos de su marido, según ha adelantado el Diario de Sevilla.

Alerta por la desaparición de Estefany, una niña de 8 años, en Zaragoza

María Isabel pudo morir asfixiada, estrangulada a manos de su marido, según ha adelantado el Diario de Sevilla. Eso, tumbaría la defensa de su marido, de 60 años, detenido en la madrugada de este domingo en la localidad gaditana de Olvera, que defendió que había acabado con la vida de su mujer por un puñetazo accidental en la casa en la que ambos convivían durante un brote psicótico.

El hombre pasará a disposición judicial mañana, cuando concluyan las diligencias que practica la Guardia Civil para esclarecer las circunstancias de la muerte de María Isabel, de 58 años. La mujer llevaba toda la vida junto a su marido. Comenzaron la relación cuando ella tan sólo tenía 16 años. Tuvieron tres hijos. Ella era la menor de cinco hermanos, y todos destacan su jovialidad y buen carácter.

Fue la hija la que llamó al 112 tras ser alertada por su padre

Fue el propio marido de María Isabel quien, a primera hora de la madrugada del domingo llamó a su hija para alertarle de que la mujer no tenía señales vitales. La hija vivía justo encima de sus padres, pues la vivienda tiene dos plantas, algo bastante común en la zona.

La hija llamó a las 1:48 horas al servicio de emergencias 112, tras lo que efectivos sanitarios y una patrulla de la Guardia Civil se desplazaron a la vivienda, en el centro del pueblo, y comprobaron que la mujer estaba muerta. En la misma casa fue detenido el marido. El matrimonio no tenía denuncias previas por delitos de violencia de género.

Como siempre ocurre en estos casos hay consternación en el pueblo y también entre los vecinos. Algunos dicen que nunca oyeron peleas, aunque otros califican a María como un santa. Ella era la que cuidada de los nietos y también la que llevaba el jornal a la casa limpiando casas y negocios locales. Lo que se dice una curranta. Su marido trabajaba ocasionalmente como albañil, pero sí se habla de él como un hombre con otro carácter. Incluso algunos vecinos hablan de machismo o celos.

María Isabel formaba parte hace un año de la Asociación de Mujeres Alba, eso había provocado que ella tuviera más actividad social como ir al gimnasio, realizar algún que otro viaje..., pero nunca hizo un comentario contrario a su marido en la asociación, que ha atendido a otras mujeres que han sufrido violencia de género y las han ayudado en el proceso.

El Gobierno y la Junta de Andalucía han expresado este lunes su condena por la muerte de María Isabel. El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha recordado que con la muerte de María Isabel son ya dos las víctimas mortales por violencia machista en la comunidad declaradas por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y tres en toda España desde que comenzó el año.

Tras trasladar sus condolencias a familiares y amigos de la mujer, ha subrayado que “la implicación de todas las instituciones es imprescindible para articular una respuesta eficaz y humana frente a esta lacra social. No cabe la indiferencia ante esta realidad, porque la violencia machista nos interpela a todos y a todas. Cada vida perdida nos obliga a reforzar nuestro compromiso y a seguir trabajando de manera coordinada”.

Ha insistido en que “es fundamental que las propias víctimas y, cuando ello no sea posible, su entorno más cercano, familiares o vecinos, pongan en conocimiento cualquier situación de riesgo, para que desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan activar medidas de vigilancia y protección sobre las mujeres que sufren esta violencia".

De su lado, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha condenado también en nombre del Gobierno andaluz este segundo caso de muerte por violencia de género en la comunidad en lo que va de año. Ha recordado que no existían denuncias previas de violencia en el matrimonio, con hijos mayores de edad, y que la víctima no había sido usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer ni de la red de Centros Municipales de Información a la Mujer.

Loles López ha mostrado su “condena y absoluta tristeza” ante este nuevo caso de violencia machista y ha transmitido su “repulsa, condolencias y apoyo” a la familia y allegados de la víctima.

En la actualidad, Andalucía acumula 283 mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003 y en España el número asciende a 1.344 desde que se empezaron a contabilizar este tipo de asesinatos. Asimismo, hay 506 menores de edad huérfanos desde 2013, 101 en Andalucía.

Andalucía cuenta con un teléfono de atención a las mujeres, especialmente dirigido a aquellas que sufren violencia: la línea 900 200 999 es un recurso del Instituto Andaluz de la Mujer gratuito y permanente, disponible durante las 24 horas, todos los días del año y está operativa para toda Andalucía.

Es anónimo y confidencial y está atendido por un equipo humano formado por personal de las ramas de la Psicología, Derecho y Trabajo Social. De esta forma, permite resolver de manera inmediata dudas y problemas diversos, además gestiona el acogimiento de las víctimas en la red de centros de acogida para víctimas de esta violencia.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.