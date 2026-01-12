La autora destacó que el hospital fue negligente tras administrar demasiada sedación al menor

La escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie ha acusado al Hospital Euracare de ser el responsable de la muerte de su hijo de 21 meses llamado Nkalu. Según ‘The New York Times’, el menor murió el 6 de enero por una infección durante unas vacaciones. El niño falleció un día antes de ser trasladado en avión al centro hospitalario, tal y como indica ‘People’.

En un chat filtrado por WhatsApp con familiares y amigos, la autora destacó que el hospital fue negligente a la hora de administrar demasiada sedación y no monitorizarlo, lo que para ella fue la razón de sus convulsiones y paradas cardíacas.

"Nunca sobreviviré a la pérdida de mi hijo”, señaló la madre en el chat

El portavoz de la familia, Omawumi Ogbe, confirmó la conversación filtrada a dicho medio. En el chat, la escritora asegura que el anestesista fue “criminalmente negligente”, alegando que cortó el oxígeno a su hijo y lo llevó en brazos hasta la UCI.

"De repente, nuestro hermoso niño se fue para siempre. Es como vivir tu peor pesadilla. Nunca sobreviviré a la pérdida de mi hijo”, recalcó la madre tras describir el estado de su hijo al ingresar en el hospital. La cuñada de Adichie, la Dra. Anthea Nwandu, explicó a la cadena nigeriana ‘AriseTV’ que Nkanu sufrió una lesión cerebral por falta de oxígeno.

"Aunque nos entristece que se filtrara un relato tan profundamente personal de duelo y trauma, los detalles en él ponen de relieve los devastadores fracasos clínicos que la familia ahora se ve obligada a afrontar. Esperamos que el contenido de ese mensaje, que detalla la grave negligencia médica que condujo a esta tragedia, siga siendo el foco central incluso mientras esperamos la verdad y la rendición de cuentas”, declaró Ogbe.

El hospital asegura que no hubo negligencia médica

"Se ha emitido un aviso legal al Hospital Multiespecialista Euracare, y la familia trabajará con sus representantes legales para contactar con las instituciones correspondientes”, indicó el portavoz. El Hospital Euracare respondió a las acusaciones en ‘The New York Times’ y resaltó que Nkanu llegó gravemente enfermo: “La sugerencia de que este trágico resultado fue por una negligencia médica es errónea”.

El centro hospitalario le dijo también a la ‘BBC’ que “los informes que se están difundiendo actualmente contienen inexactitudes”. Así, califica la muerte de Nkanu como una “pérdida profunda e inimaginable”.