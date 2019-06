Alimentos y objetos que pueden provocar la asfixia por atragantamiento en niños

El Instituto Nacional de Estadística sitúa la aspiración de cuerpos extraños en el cuarto lugar de los accidentes infantiles. Los niños no tienen completamente desarrolladas sus vías respiratorias y su tubo digestivo, por lo que son las personas más susceptibles a sufrir este tipo de accidente.

Por ello, hay que tener especial cuidado con los alimentos y objetos que los niños tienen alrededor. Con relación a los alimentos, uno de los alimentos que tiene más peligro para niños son los frutos secos. Se han producido casos de menores que han fallecido debido al atragantamiento con este tipo de alimento. La Asociación Española de Pediatría señala que no deben darse nunca frutos secos sin moler antes de los tres años de edad, además sería recomendable no hacerlo hasta que al menos cumplan 6-7 años. Es uno de los productos que tienen un alto riesgo de atragantamiento en los menores.

Pero no solo se producen estos accidentes con los alimentos, los objetos también pueden llegar a causar la asfixia en los más pequeños. Los juguetes pueden ser muy peligrosos si no se tienen en cuenta estos factores: en primer lugar, siempre tener en cuenta el rango de edad que tiene el juguete, ya que tiene que ser apto para la edad del menor y según sus necesidades. Además, siempre tiene que cumplir las condiciones de seguridad necesarias y garantizadas, que no contengan piezas que puedan ser extraídas o materiales puntiagudos o de vidrio que puedan causar accidentes.