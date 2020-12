Amnistía Internacional denuncia "violaciones de derechos humanos" en residencias de España durante la pandemia

"Al menos cinco derechos humanos" de las personas mayores en residencias en España han sido violados durante la pandemia de coronavirus . Es la denuncia de Amnistía Internacional en un informe en el que advierte de que en estos momentos podrían volver a ocurrir. Un médico catalán admitió que " hubo vidas que se pudieron salvar, pero no se hizo".

La ONG confirma con datos lo que ya intuíamos por las cifras de mayores fallecidos en las residencias de Madrid y Barcelona. La investigación revela que la "mayoría" de personas mayores que vivían en residencias de Madrid y Cataluña no fueron atendidas adecuadamente, ni derivadas a hospitales cuando lo precisaban, se vieron aisladas en sus habitaciones durante semanas, sin contacto con sus familiares, " violando su derecho a una muerte digna ", durante los primeros meses de la pandemia de covid-19.

El informe ' Abandonadas a su suerte: La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID19 en España', concluye que en las residencias "se ha violado el derecho a la salud, a la vida, a la no discriminación de las personas mayores, a la vida privada y familiar y a la muerte digna".

"En las residencias se ha violado el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores. Además, las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho a la vida privada y familiar y en el derecho a tener una muerte digna", ha asegurado el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

La organización ha constatado que durante todo marzo, la falta de medios adecuados y suficientes fue "prácticamente absoluta" en la mayoría de las residencias en Madrid y Cataluña. "Sencillamente no había Equipos de Protección Individual (EPI) para residentes y personal", se lee en el documento.

Los trabajadores sin medios de protección esparcieron el virus

La ONG, además, ha constatado que "no se realizaron PCR a las personas residentes y en sus certificados médicos de defunción se hace constar 'sintomatología compatible con COVID-19'".

Una doctora de un hospital público a Amnistía, durante un tiempo, en su hospital las instrucciones fueron no hacer PCR a las personas con sintomatología de coronavirus y tratarlos como 'caso posible'".

Los médicos tenían prohibidos derivar a los mayores enfermos a los hospitales

Amnistía Internacional ha documentado que en Madrid y Cataluña se denegó la derivación a hospitales de los mayores contagiados "en base al lugar en el que residían y otros criterios generales --como la edad o grado de discapacidad, estado de salud (ser pacientes confirmados o con sospecha de COVID-19)-- sin una valoración individualizada", lo que "v ulneró manifiestamente su derecho a la no discriminación" .

La ONG ha recogido numerosos testimonios como el de Catalina, hija de Vicente Alberola, de 89 años, fallecido el 6 de abril en una residencia pública de gestión indirecta de Cataluña. El médico le dijo que "tenía prohibido derivar, que no iban a coger a nadie que tuviera las características de una persona así". Le había dicho que al auscultar parecía que tenía neumonía y no mejoraba con el antibiótico. Cuando Catalina dijo que ella lo llevaba al hospital, el médico le dijo que "no podía".