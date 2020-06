Ana Mari cuenta su calvario desde el hospital: "Nos ha quemado vivas con el ácido a mi pequeña y a mí"

"Me cogió y me echó una botella de ácido y nos ha quemado vivas a las dos, a mi niña y a mi. Ya no veo por este ojo, me ha quemado la retina, y tengo quemada la cabeza y el cuerpo". Es el terrible testimonio de Ana Mari, que saca fuerzas de flaqueza para denunciar desde el hospital Vall d,Hebrón, en Barcelona, el terrible atentado machista cometida contra ella y su pequeña en Sant Feliu de Guixols, en Gerona.

Según varios testigos, un hombre, conocido, obsesionado con la mujer, la rociaba con un líquido muy abrasivo. No tuvo piedad ni con su pequeña, también en el hospital con heridas muy graves en la cara. "Fue en mitad de la escalera, yo iba a bajar a pelear con él, pero no sabia que él llevaba nada si no no bajo", reconoce ahora la mujer, como si la culpa de los hechos tuviera algo que hacer con ella. Y no. Ana Mari había interpuesto hasta una decena de denuncias ante los Mossos d'Esquadra antes de recibir el ataque de su presunto agresor, según su familia. Pero el hombre seguía aconsándola. Por eso Ana Mari no dudó en en intentar bajar las escaleras e intentar acabar con ese infierno de acoso. Pero su agresor tenía las peores intenciones.