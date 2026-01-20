Cómo aprovechar las ayudas y subvenciones locales que pocos conocen para mejoras domésticas

Hay un portal del gobierno para consultar estas ayudas, y pronto estará operativo el teléfono 047

Impuestos y residencias secundarias: lo que debes saber sobre tiener una casa para veranear

Mejorar tu hogar no tiene por qué implicar tener que afrontar todos los costes y no recibir ninguna ayuda externa. En España existen abundantes ayudas y subvenciones, muchas veces desconocidas, para reformas de eficiencia energética, accesibilidad, rehabilitación integral y transformación de espacios que puedes solicitar y que pueden cubrir desde un 40% hasta casi el 100% del presupuesto. Conocer cómo encontrarlas y aprovecharlas puede suponer la diferencia entre disfrutar de una mejora asumible o que se convierta en un gasto prohibitivo.

¿Por dónde empezar?

Consulta la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). Este es un portal del Gobierno en el que se recogen todas las convocatorias de ayuda pública. La Ley General de Subvenciones dispone que todas las convocatorias aprobadas deben hacerse públicas a través de la BDNS, por lo que conviene tener esta web a mano. Hacerlo te permite ver qué programas están vigentes, qué entidades los gestionan y cuáles son los requisitos.

Son las propias comunidades autónomas las que gestionan gran parte de estas ayudas. Por ejemplo, en Castilla‑La Mancha hay “ayudas para la rehabilitación de viviendas incluida la mejora de la eficiencia energética” que ya estaban convocadas. A nivel municipal, los consistorios publican líneas de subvención específicas para edificios con antigüedad, cascos históricos o barrios con necesidades.

A esto hay que añadir el recientemente anunciado canal telefónico 047 que planea crear el Ministerio de Vivienda. Este será una herramienta de información para ayudas relacionadas con vivienda, y permitirá acceder a información sobre los programas públicos de vivienda, rehabilitación, alquiler, o sobre cómo acceder a una vivienda social

¿Qué tipo de ayudas existen?

Programas de rehabilitación energética (PREE 5000) : bajo el plan Next Generation EU, el programa PREE 5000 cubre mejoras de eficiencia energética en viviendas y locales, con ayudas que alcanzan entre el 40% y el 65% del coste de la obra.

: bajo el plan Next Generation EU, el programa PREE 5000 cubre mejoras de eficiencia energética en viviendas y locales, con ayudas que alcanzan entre el 40% y el 65% del coste de la obra. Ayudas de rehabilitación general de viviendas : en 2025, la cobertura de estas subvenciones varía entre el 40% y el 80% del presupuesto de obra, llegando a cuantías máximas de entre 6.300€ y 18.800€ por vivienda según el nivel de ahorro energético alcanzado.

: en 2025, la cobertura de estas subvenciones varía entre el 40% y el 80% del presupuesto de obra, llegando a cuantías máximas de entre 6.300€ y 18.800€ por vivienda según el nivel de ahorro energético alcanzado. Mejoras de accesibilidad o cambio de uso: algunas subvenciones cubren obras como eliminación de barreras arquitectónicas, ascensores y la reconversión de locales vacíos en viviendas residenciales con bonificaciones del IBI o deducciones en el IRPF.

Para poder empezar a sacar partido de estas ayudas y subvenciones, lo primero sería hacer un inventario serio del estado de tu vivienda. Identifica si es anterior a 1996 (una condición frecuente para acceder a ayudas). Por ejemplo, la Junta de Castilla y León exige este criterio para rehabilitación.

Prioriza aquellas que mayor impacto tengan. La eficiencia energética (aislamiento, cambio de ventanas, climatización) suele dar acceso a las ayudas más generosas. Es importante también solicitar estas ayudas antes de empezar la obra (o asegurarse de que esté prevista la subvención) porque muchas convocatorias requieren que la intervención esté previamente aprobada. Además, también se debe ser conscientes de que algunas subvenciones se pueden acumular, pero otras no. Es clave revisar las bases de cada convocatoria. Al hacerlo, no olvides apuntar días, plazos y condiciones, ya que muchas ayudas tienen convocatorias abiertas por tiempo limitado o por concurrencia competitiva (primero llegado, primero atendido).

Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Agullent lanzó una convocatoria para rehabilitar inmuebles del casco histórico con ayudas de hasta el 50% del coste (máximo 8.000€ por vivienda + 25% adicional si es tu residencia habitual). De la misma manera, en Andalucía, las subvenciones generales de rehabilitación pueden cubrir el 40% del presupuesto protegible, o hasta el 75% si se trata de unidades de convivencia con ingresos bajos o mayores de 65 años.

Qué hacer para que no se te pasen estas ayudas y subvenciones

Lo primero es actuar con anticipación. Esto supone que cuando se publiquen los datos de la convocatoria, empecemos a reunir la documentación pertinente, incluyendo proyecto técnico, presupuestos, certificaciones y licencias de obra.

Al actuar con anticipación también podemos planear las reformas y agrupar actuaciones. Si por ejemplo vas a renovar ventanas, evaluarlo junto al aislamiento o climatización puede ayudarte a alcanzar niveles de ahorro energético más altos, que también implican subvenciones más elevadas.

Las ayudas locales y autonómicas para mejoras domésticas son un recurso valioso, casi imprescindible, para afrontar reformas hoy sin que sean una carga. No se trata solo de “pedir dinero”, sino de planificar bien para que la subvención encaje con la reforma que necesitas. Identificar la convocatoria adecuada, preparar la documentación, encajar la obra con los requisitos y actuar en tiempo te permitirá aprovechar subvenciones que pueden cubrir buena parte del coste o facilitar un cambio que quizá de otro modo habrías procrastinado.