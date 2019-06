El ángel de la muerte condenada por uno de los dos asesinatos de ancianas

La duda razonable se planteó en la última sesión del juicio al modificar el fiscal y las acusaciones su relato de los hechos en el sentido de que la enfermera pudo usar una máquina de oxígeno y no unas jeringuillas para dar muerte a sus presuntas víctimas, una circunstancia que no se habría investigado en la instrucción

Sin embargo, el Jurado cree que este hecho no empaña las pruebas para destruir su inocencia en cuanto a uno de los asesinatos, al igual que opina el fiscal y las acusaciones. Los miembros del Jurado dan por probado que la auxiliar de enfermería introdujo el gas en el cuerpo de Consuelo, una de sus víctimas mortales, para "provocar su muerte".

"A consecuencia, sufrió embolia que provocó su muerte como atestiguan médicos y peritos forenses", han señalado. Por otro lado, el Jurado popular cree que hay indicios respecto a la muerte de la fallecida de 2015 pero sostiene que no tiene la fuerza para determinar que la procesada introdujera el gas. Durante el juicio, la acusada defendió su inocencia e insistió en que a ella le gusta dar vida y no quitarla. "Beatriz, alias el ángel de la muerte" como se le ha apodado "no ha matado a nadie", sino que ha dado "vida y paz a sus pacientes", aseveró.