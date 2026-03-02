Carlos Plá Valencia, 02 MAR 2026 - 05:30h.

Durante el espectáculo, de más de siete minutos de duración, se realizaron 8.500 disparos y contó con numerosos efectos de fuego y humo y el despliegue de más de mil drones

El maestro pirotécnico Ricardo Caballer sigue acrecentando su leyenda tras conseguir el Récord Guinness de la mayor mascletà diaria de la historia.

Este nuevo hito, lo consiguió el reconocido pirotécnico valenciano en el Campeonato Internacional de Fuegos Artificiales celebrado en aeródromo de Las Vegas Motor Speedway.

Durante el espectáculo, de más de siete minutos de duración, se realizaron 8.500 disparos y contó con numerosos efectos de fuego y humo, que superaron los criterios del libro Guinness de los Récords, que establecía una duración mínimo de cinco minutos de actividad ininterrumpida y estelas de humo claramente definidas sobre el cielo.

La mascletà contó con la colaboración de la empresa estadounidense Pyrotecnico, que realizó un innovador despliegue de más de mil drones de humo y color que dibujaron en el cielo un gran murciélago, símbolo cultural valenciano, y una bandera de Estados Unidos, fusionando la tradición valenciana con el emblema del país anfitrión.

El resultado final fue un espectáculo que siguió el ritmo característico de las mascletàs, con salvas, truenos sincronizados y un impresionante terremoto final, combinando la potencia, la creatividad y la innovación tecnológica.

Entrega del Récord Guinness

Al finalizar el disparo, una representante oficial certificó el logro y entregó a Caballer el título de “Biggest Daytime Fireworks Display Ever”, reconociéndolo como autor de la mayor mascletà diurna de la historia.

Ricardo Caballer, miembro de una de las sagas pirotécnicas más reconocidas de la Comunitat Valenciana, consolidó con este espectáculo la proyección internacional de la mascletà más allá de las Fallas, llevando una tradición centenaria a uno de los grandes escenarios del espectáculo mundial.

Con este hito, la pirotecnia valenciana vuelve a situarse en lo más alto del panorama internacional, demostrando que la pasión, la precisión y el arte de las tradiciones festivas valencianas tienen un alcance global.