Un bebé lucha por su vida tras coger un herpes por culpa de los besos en su bautizo

Inicialmente el médico creyó que el ojo irritado de Noah se debía a un conducto lagrimal bloqueado que normalmente se aclara por sí solo. Como no tenía fiebre y comía correctamente, Ashleigh no se preocupó, pero unos días después advirtió que unas ampollas brotaban alrededor del ojo. Entonces leyó en internet algo acerca de un bebé con síntomas similares que habían contraído un herpes. "De lo que no me di cuenta es que incluso si no tienes un herpes labial activo, aún tienes el virus en tu sistema y saliva, lo que significa que nunca se es demasiado cuidadoso", señala.