José Ángel Prenda ha tramitado ya dos peticiones para disfrutar de permisos de salida de acuerdo a la legislación, que recoge este derecho cuando el interno cumple una cuarta parte de la condena . El Reglamento Penitenciario contempla el disfrute de permisos de salida ordinarios "como preparación para la vida en libertad" en los internos clasificados en segundo grado o régimen ordinario (36 días al año en total) o en tercer grado o régimen abierto (48 días). La ley establece que esto es posible "siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no observen mala conducta ".

No obstante, en el estudio que realiza la Administración penitenciaria se observan diferentes aspectos como la idoneidad de dicho permiso para la reinserción del interno o si hay riesgo de reincidencia o quebrantamiento de la condena, entre otros factores.

Aunque no hay una regla matemática para saber si un permiso puede concederse o no, la Junta de Tratamiento de la Prisión puede tener en cuenta, a la hora de valorar una petición de este estilo, si el acusado ha mostrado arrepentimiento. Por ello, el envío de esta carta de reconocimiento de los hechos y perdón a la víctima puede ayudar a una respuesta positiva de la Junta en una futura solicitud. Pero no lo asegura, ya que se tienen en cuenta múltiples factores.