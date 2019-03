Qué puedo hacer si cancelan mi vuelo por las restricciones al Boeing 737 MAX

A raíz del accidente de un Boeing 737-800 MAX en Etiopía en el que murieron 157 personas, –el segundo con este modelo de aparato en los últimos seis meses–, la Agencia Europea de Seguridad Aérea ha prohibido que estos aviones surquen sus cielos. Una decisión a la que no han tardado en sumarse otros países como Australia, Malasia, Corea del Sur, entre otros, lo que implicará múltiples cancelaciones. Pero, ¿qué pasa si te afecta? ¿Si cancelan tu vuelo? El comparador de seguros Acierto.com nos explica cuáles son nuestros derechos y las distintas compensaciones que podemos recibir.

La cancelación no depende del usuario en ningún caso: una tormenta, una huelga de pilotos, una amenaza de bomba… No se pueden prever y a veces tampoco evitar, pero aun así, no siempre el usuario tendrá derecho a una indemnización por parte de la compañía. En este sentido, su posible responsabilidad en la cancelación lo es todo.