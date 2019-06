El caso Neymar se complica: puede haber otro vídeo y ya miran con recelo que juegue con Brasil

Ahora que elha pasado a la historia, previo pago, resurge el caso Neymar . Después de que una mujer le acusara de haberla violado, el jugador se defendió señalando que había sido todo una trampa . Y no dudó en publicar mensajes y fotos de la joven en las redes para demostrar que la relación fue consentida.

Pero ahora, el vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Francisco Noveletto , ha echado más leña al fuego alertando de la posible existencia de un nuevo vídeo que afectaría negativamente al delantero. No solo eso, Noveletto declaró al canal de televisión SBT que podría no se muy buena idea que el jugador participara en la Copa América que comenzará el 14 de junio. El directivo considera que la prensa va a ejercer tal presión sobre la estrella brasileña que puede afectar en el camino de la canarinha hacia el título.

Todo se produjo el pasado 15 de mayo en un hotel de la capital francesa. Las autoridades y las partes involucradas en el caso no han revelado la identidad de la mujer, pero los medios locales aseguran que se trata de la modelo brasileña Najila Trindade, de 26 años y a quien Neymar conoció a través de una red social.

Para Noveletto, el jugador "ya dejó mucho que desear en el Mundial" de Rusia 2018, cuando Brasil fue eliminado en los cuartos de final por Bélgica. "Si tengo que apostar y tengo diez fichas, yo apuesto que él no jugará la Copa América y pedirá licencia. No está en condiciones psicológicas para disputar una Copa Américay enfrentarse a un batallón de periodistas", manifestó Noveletto. De acuerdo con el dirigente deportivo, la eventual ausencia de Neymar en la Copa América no vendrá por parte del seleccionador Tite y sí por decisión propia del jugador, lo que sería "un buen negocio" tanto para Neymar como para la CBF.