La casualidad hizo que a Tomás Gimeno no le sorprendieran lastrando los cuerpos de Olivia y Anna al fondo del mar

Por todos esos datos los investigadores saben que no había más barcos o lanchas cerca de la de Tomás que pudieran haberlo recogido para una fuga. El problema de no encontrar el cuerpo es que no se podría cerrar el caso y la incertidumbre para Beatriz sería terrible, siempre con la duda de si no logró huir. El móvil de Tomás se apagó al caer al mar, pero las especulaciones de si lo tiró antes de fugarse en otro barco, no se terminarían si no se encuentra el cuerpo.