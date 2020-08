La boda secreta de Chadwick Boseman: el protagonista de 'Black Panther' se casó con su novia poco antes de morir

La enfermerdad de Chadwick Boseman

Boseman había estado luchando contra el cáncer de colon durante cuatro años . Boseman falleció en su domicilio junto a su mujer y su familia que no se separaron de su lado.

"Como un verdadero luchador, Chadwick perseveró a través de todo y te trajo muchas de las películas que tanto has llegado a amar", según su familia. " Todas fueron filmadas durante y entre innumerables cirugías y quimioterapia ".

La trayectoria del actor

El actor interpretó a figuras históricas como el primer afroamericano en jugar en las Grandes Ligas de Béisbol, Jackie Robinson, en la película '42', y el músico funk James Brown en 'Get on Up'.