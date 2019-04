Máxima tensión entre el padre de Diana Quer y El Chicle tras pedir este perdón

Sobre la petición de perdón del Chicle, el padre de Diana Quer se ha mostrado incrédulo. “Tiene motivos para no mencionar el nombre de mi hija. No me lo creo. Lo que sé es que este individuo no va a salir en dos años y medio y no va a vender las entrevistas que pretende porque la sociedad española no se lo va a permitir. Lo de que ojalá pudiese dar marcha atrás en el tiempo podría decirlo yo. El no tiene sentimiento ni valores". Acerca del supuesto perdón, ha dicho que "no me merece ninguna opinión porque no lo creo. Tuvo a mi hija 500 días en un pozo y teniéndola dentro de ese pozo, quería meter a una más".