Las 7 principales causas por las que nos puede doler el estómago: cuándo preocuparse

Eso sí, precisa que no se deben usar los "mal denominados protectores de estómago" (omeprazol y derivados), si no hemos sido evaluados por el médico. "Si el problema es banal y transitorio con los antiácidos (almagato o Alginato de sodio, por ejemplo) deberían aliviarse los síntomas. Pero si no se alivian o bien son frecuentes o intensos se debe consultar con el médico de cabecera", recalca el doctor García Fernández.