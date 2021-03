Ya sea sea hombre o mujer, cualquier persona puede sufrir violencia psicológica , que cuando se produce en la relación de pareja puede acarrear numerosos efectos secundarios, en forma de lesiones o secuelas psíquicas . El maltrato psicológico es cualquier conducta que persigue intimidar, desvalorizar y culpabilizar a la otra persona . Puede dañar especialmente la autoestima -sentir que uno no es nada, que todo lo hace mal, que sus sentimientos están equivocados, que su pareja vale más que ella- con peores consecuencias y con una naturaleza más incapacitante incluso que los malos tratos físicos.

Es importante resaltar que no existe una personalidad del maltratador psicológico , sino que se ha evidenciado una serie de características comunes en este tipo de personas. El agresor puede tener, por ejemplo, baja autoestima o un rasgo de personalidad dependiente muy marcado, según señala 'psicolegalmente' .

¿Cómo saber si es maltrato psicológico?

Las formas de violencia psicológica no se establecen únicamente mediante prohibiciones e insultos directos, sino a través de métodos muy sutiles, lentos y graduales que impiden en la mayoría de las ocasiones detectarla.

El derecho a sentirse libre se va mermando, provocando una gran confusión en la persona que lo sufre , ya que al no ser explícitas, son negadas, justificadas o minimizadas . La persona que te ofrece afecto de forma incondicional es la misma que te merma y daña tu propia identidad, en un contexto de supuesto cuidado mutuo.

¿Cómo reconocer a un maltratador psicológico?

Tal y como se conoce actualmente, la violencia no consiste sólo en agresiones físicas. Hay multitud de formas de violencia. La violencia psicológica se hace visible cuando se trata de insultos y humillaciones muy obvias . Pero va mucho más allá.

Cualquier conducta que emita una persona, en la que dañe la estabilidad psicológica de su pareja, podría tratarse de este tipo de violencia. Y no solo actos propiamente dichos, sino también omisiones, como el silencio, la indiferencia constante o el abandono. El maltrato no empieza con un tortazo el día menos pensado, de forma inesperada. Muchas veces, este tortazo ni siquiera aparece porque al maltratador no le hace falta recurrir a este tipo de violencia.