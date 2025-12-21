Sergio Calderón 21 DIC 2025 - 10:01h.

La incorporación de soluciones domésticas como WiFi 6, WiFi 7 o sistemas de fibra hasta la habitación aumentan los costes

Cómo detectar y cambiar tarifas de fibra y móvil anticuadas para ahorrar cada mes

El comienzo de 2026 traerá consigo una nueva revisión al alza en las tarifas de las tres principales empresas de telecomunicaciones: Movistar, Orange y Vodafone.

El ajuste afectará tanto a los servicios de fibra óptica como a las líneas móviles y a los paquetes convergentes, una situación que se repite de forma casi cíclica en el mercado español.

Aunque los incrementos no se aplicarán de forma idéntica en todos los planes, el impacto será generalizado y alcanzará a una parte significativa de los clientes actuales.

Más allá del incremento mensual, el verdadero efecto se percibe en el acumulado anual. Una subida aparentemente moderada puede traducirse en más de cien euros adicionales al año en muchos hogares.

El modelo premium como justificación recurrente

Las tres grandes operadoras sostienen su política de precios en un posicionamiento claramente premium.

La inversión constante en redes móviles avanzadas, como el 5G+ y la evolución hacia VoNR, se combina con despliegues de fibra que ya alcanzan velocidades de 10 Gbps en determinadas zonas.

A ello se suma la incorporación de soluciones domésticas como WiFi 6, WiFi 7 o sistemas de fibra hasta la habitación, elementos que elevan el nivel tecnológico de la oferta.

Este enfoque se refleja también en los servicios añadidos. Plataformas de televisión con decodificador, contenidos deportivos exclusivos, financiación de terminales y una amplia red de tiendas físicas forman parte del paquete.

Mantener esta estructura tiene un coste elevado, que las compañías trasladan progresivamente al cliente final mediante revisiones tarifarias periódicas.

Tarifas de solo móvil: diferencias cada vez más visibles

En el segmento de contrato móvil, la brecha entre operadores premium y opciones más ajustadas resulta evidente.

• Orange: sitúa sus tarifas con datos ilimitados en torno a los 30 euros mensuales, posicionándose en la franja más elevada del mercado.

• Movistar: establece su punto de entrada en aproximadamente 18 euros al mes, con diferencias según velocidad y servicios asociados.

• Vodafone: ofrece planes desde unos 16 euros mensuales, condicionados por el rendimiento y las prestaciones incluidas.

• Yoigo: refuerza la presión competitiva con alternativas de datos ilimitados por debajo de los 30 euros al mes.

Estas diferencias no solo responden a la cantidad de gigas, sino también a aspectos como la velocidad real, la compatibilidad con VoLTE o VoWiFi y la política de SMS.

El resultado es un mercado donde el usuario paga más no solo por consumir, sino por pertenecer a un determinado “ecosistema” de servicios.

Solo fibra: precios ajustados pero con matices

En las tarifas de fibra sin líneas móviles, los precios base de las grandes operadoras se mueven en un rango estrecho.

• Orange: inicia sus tarifas de solo fibra en torno a los 30 euros al mes, con permanencia y equipamiento incluidos según la modalidad contratada.

• Vodafone: se coloca ligeramente por encima de ese umbral, con precios que varían en función del router suministrado y las condiciones de permanencia.

• Movistar: establece su opción de entrada en torno a los 34 euros mensuales, apoyándose en la ausencia de permanencia y en su propuesta de servicio.

La ausencia de CGNAT y la inclusión de línea fija con llamadas ilimitadas siguen siendo argumentos habituales en este tipo de planes.

Sin embargo, el incremento previsto para 2026 puede romper ese equilibrio y empujar a muchos usuarios hacia alternativas más económicas.

Combinados de fibra y móvil: donde más se nota la subida

Los paquetes convergentes continúan siendo la opción mayoritaria en los hogares españoles.

• Vodafone: pone en el mercado combinados de fibra y móvil desde aproximadamente 43 euros al mes.

• Movistar: arranca su oferta convergente en torno a los 50 euros mensuales, con mayor peso en servicios incluidos.

• Orange: sitúa sus combinados desde unos 64 euros al mes, orientados a paquetes más completos.

Cuando se añaden segundas líneas móviles, las cuotas escalan rápidamente hasta superar los 80 euros mensuales en los planes más completos.

Esta diferencia se traduce en varios cientos de euros al año entre operadores, especialmente cuando se incluyen datos ilimitados.

La fidelización juega aquí un papel clave, pero también puede convertirse en una trampa si el cliente no revisa periódicamente su contrato.

Fibra, móvil y televisión: el peso del contenido

Los paquetes que incorporan televisión son los más afectados por la subida prevista.

• Vodafone: mantiene paquetes de fibra, móvil y televisión desde aproximadamente 48 euros al mes.

• Movistar: inicia sus ofertas con televisión en torno a los 64 euros mensuales, incluyendo contenidos deportivos parciales.

• Orange: supera los 70 euros al mes en sus opciones iniciales con televisión integrada.

El acceso al fútbol sigue siendo el principal factor diferencial, ya que solo Movistar y Orange ofrecen el paquete completo de competiciones.

Los derechos audiovisuales y la infraestructura necesaria para ofrecer estos contenidos explican buena parte del incremento.

La revisión de precios de 2026 confirma un mercado cada vez más polarizado, con operadoras que apuestan por una experiencia completa y otras que priorizan el ahorro.

Al final, como siempre, cada usuario tiene la última palabra en su elección.