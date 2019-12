Yulia fue al hospital con una costilla rota tras una paliza de su marido y nadie avisó al juzgado

El parte refleja las lesiones y apunta a un delito de violencia doméstica y no de género. Confunde el término. Sin embargo este no es el error más grave. A Yulia, de 36 años y con tres hijos, el menor de tres años, no le detectaron una costilla rota por la paliza. Al día siguiente la mujer tuvo que regresar a urgencias. En esta segunda visita, el hospital no habría hecho ningún parte por la agresión, que por protocolo es obligatorio.