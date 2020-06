CRIS contra el Cáncer y el Motor de Tus Pasos pedalean juntos para apoyar la investigación

El equipo

Dani Guerrero , padre de Isabel, que ha superado una leucemia, patrono de CRIS contra el cáncer e impulsor de este reto, habla de su importancia: “Podemos llegar a acabar con el cáncer, podemos llegar a terminar con estas penas, con estas familias rotas y todo eso mediante investigación. Es haciendo que la gente nos ayude, y poder canalizar gracias a CRIS Contra el Cáncer todos esos recursos, todas esas ayudas y todo ese dinero que nos está llegando para salvar vidas de una manera muy rápida e inmediata”, y añade: “El tiempo está en nuestra contra, los peques siguen muriendo, bueno, peques y no tan peques también, hay muchos adultos que están perdiendo la vida por el cáncer y, al final, es una ecuación, como siempre digo: con muchos recursos, se disminuye el tiempo para acabar con el cáncer”.

Tomas Martínez, uno de los integrantes más luchadores de este equipo, lleva tres años combatiendo contra el cáncer de pulmón, hígado y bazo. Le dieron tres meses de vida, pero entró en un ensayo de inmunoterapia en La Paz, y el deporte se convirtió en su forma de luchar contra esta enfermedad: “Hice mi primera Titan Desert, en la segunda conocí a Dani y me uní a la lucha de CRIS contra el cáncer”, y añade, “Me propusieron hacer el reto de Madrid-Santiago y no lo dude, me uní a la lucha de la investigación. Para mí estar con CRIS contra Cáncer y luchar contra esta enfermedad supone una satisfacción muy grande, y ¿qué más os voy a decir? Que es lo que mejor puedo hacer, ayudar a la gente que está como yo, luchar y sacar adelante vidas, que es lo que hace CRIS con la investigación contra el cáncer”.