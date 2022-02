Las multas de tráfico procedentes de la DGT deben notificarse en un plazo que oscila entre los 3 y 6 meses en función de la gravedad de la infracción . Por tanto, si transcurre este plazo y no te hay llegado nada, podrás respirar tranquilo. La sanción habrá caducado y la Administración no podrá pedirte nada. Con todo, existen excepciones, como las multas por exceso de velocidad. En estos casos, los tiempos se reducen y estas multas suelen notificarse en un plazo de entre una y tres semanas.

Todo ello, claro está, cuando la sanción no te haya sido notificada en el momento de cometer la infracción. Por ejemplo, si has sobrepasado el límite de velocidad y un radar lo detecta, el plazo de una a tres semanas es el que deberás tener en mente. Si transcurre un mes y no tienes noticias, es probable que te hayas librado, y cuando se cumplan los 6 meses deberías respirar absolutamente tranquilo. Si finalmente llega la multa, siempre cabrá la posibilidad de recurrir.