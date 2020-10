Las declaraciones de la esposa de Mainat por maltrato tras intentar asesinarlo: "Me siento totalmente coaccionada"

Angela afirma sentirse acosada por los vigilantes de Mainat

Explica que su marido no le permitía ir al colegio a por sus hijos

En el juzgado desmintió que el productor le hubiese maltratado

Uno de los puntos clave del 'caso Mainat' es la denuncia que puso Angela Dobrowolski por maltrato a su marido. De hecho, existen hasta seis denuncias cruzadas entre el matrimonio. Ahora, se revelan las declaraciones de la sospechosa ante el juez tras esta denuncia en la que acusaba de maltrato a su marido, Josep María Mainat, tras intentar asesinarlo supuestamente.

Tres semanas después del intento de asesinato a Mainat, Angela Dobrowolski denunció al productor por maltrato. Sin embargo, la veracidad de su testimonio se deshace cuando llega al juzgado y reconce que nunca le han agredido físicamente, solamente ha sido insultada.

Angela empieza a describir una serie de sucesos de acoso que se habrían realizado después de la noche que casi acaba con la vida de Mainat: "Alguna vez he intentado entrar en la habitación y uno de los vigilantes me ha dicho expresamente 'tú no puedes estar aquí", explica Angela ante el juez según El Programa de Ana Rosa.

"Si voy al colegio a buscar a mis hijos, mi marido me dice 'tú no vas a buscar sola a los niños, o alguien va contigo en el coche o te persiguen", continúa relatando la pareja de Mainat. Además, añade: "No pienso firmar este convenio ya que me siento totalmente coaccionada por mi marido, además es muy injusto que yo no pueda tener a mis hijos".

Dobrowolski no titubeó a la hora de denunciar a Mainat por maltrato porque la mujer quería ver a su pareja. Sin embargo, una vez en el juzgado desmintió que el productor le hubiese puesto la mano encima: "Quiero dejar claro que mi marido nunca me ha agredido físicamente ni amenazado de muerte".

Sorprendentemente, la alemana se quejó ante el juez y un grupo de abogados de que Mainat "en alguna ocasión me ha insultado diciéndome: 'Niñata, bandarra, quinqui". Tras el asombro de los presentes, el suceso se archivó y quedó en nada.

La versión de Angela sobre el intento de asesinato

"A las 03.00 horas de la mañana, mi marido empezó a hacer ruidos extraños. Me desperté y lo vi muy rígido y pálido, y al ver el nivel de azúcar estaba a 47 de glucosa en sangre. Al ver a mi marido así llamé a los servicios de Emergencias y al llegar este empezó a decir: 'Me quiere matar, me quiere matar, la inyección azul", explica la mujer de Mainat.Angela