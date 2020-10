Bronca entre Greenpeace y Ecoembes por las "mentiras" del reciclaje

En su informe titulado 'Ecoembes miente' acusa a esta entidad y sus empresas asociadas de constituir un "monopolio" , "ocultar información" y "ganar dinero con su gestión de residuos" ya que sus ingresos proceden en un 90 % del pago de la tasa del punto verde y un 10 % de la venta de material recuperado y, de acuerdo con sus investigaciones, no recicla ni el 25 % de los envases recogidos en el contenedor amarillo" , al tiempo que "pone de manifiesto" cómo empresas adjudicadas por Ecoembes "guardan, entierran y exportan plásticos de manera irregular".

"No damos por válidos los datos que da el Ministerio ni los de Eurostat. No son válidos. Las comunidades autónomas no tienen capacidad de tomar datos", ha manifestado Barea, al tiempo que considera las administraciones deberían tener un órgano de control que audite y controle realmente las cifras.