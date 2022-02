El cuerpo hallado en Traspinedo estaba "en superficie", muy próximo a la zona de búsqueda de Esther López

El cuerpo hallado en la zona de La Carrascosa estaba "en superficie"

Un paseante un paseante quien ha localizado el cadáver en torno a las 10:30 horas del sábado

Todo apunta a que se trata de Esther López, aunque hay que esperar a la indentificación plena

El cuerpo hallado en la zona de La Carrascosa, a unos tres kilómetros del casco urbano de Traspinedo, el municipio donde Esther López, de 35 años, desapareció hace 24 días, estaba "en superficie", según ha informado el coronel de la Guardia Civil, Miguel Recio. De hecho, ha sido un paseante quien ha localizado el cadáver en torno a las 10:30 horas del sábado.

El hallazgo es "compatible en un porcentaje muy elevado con la desaparecida Esther López"

En torno a las 10:30 de la mañana del sábado, un paseante ha informado del hallazgo de "algo extraño", ha informado el comandante. Hemos acudido inmediatamente y se ha localizado el cadáver de una mujer, que puede ser compatible, en un porcentaje muy elevado con la desaparecida Esther López", ha explicado a los medios de comunicación Recio, que ha comparecido junto con la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones.

A la espera de la identificación plena del cadáver, que estaba "en superficie"

"A partir de ese momento vamos a seguir con todas las investigaciones, estamos esperando equipos especializados. El levantamiento de cadáver se hará en cuanto lo autorice la autoridad judicial y cuando ya tengamos la identificación plena podremos decirles con seguridad que se trate de Esther", ha añadido.

Asimismo, en respuesta a las preguntas de los medios, ha detallado que el cadáver estaba "en superficie", "no dentro de la zona de búsqueda, pero sí muy próxima". No obstante, no ha especificado si el cadáver lo han dejado allí posteriormente.

"El saber si estaba aquí, si se ha colocado después… pero todo eso no lo podemos saber hasta que no tengamos claros los resultados de la autopsia, es decir, que todo está bajo investigación y es lo que tenemos que hacer ahora, ser minuciosos. Ahora, por desgracia, ya no hay prisa y tenemos que hacerlo lo mejor posible para hallar todas las pruebas posibles que nos permitan esclarecer el hecho sin lugar a dudas", ha dicho.

Todos los medios para el esclarecimiento de los hechos

Por su parte, Barcones, ha indicado que "esta información a quien primero se le ha dado es a la familia", insistiendo en que se respete el secreto de sumario, ha recalcado que vuelve a "mostrar toda mi confianza en el trabajo, en las actuaciones que se están llevando a cabo por parte de la Guardia Civil para la determinación de los hechos y de las responsabilidades que de ellos derivan. De la misma manera, que todos los medios de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado y, especialmente, de la Guardia Civil han estado a la disposición de encontrar a Esther, todos estos medios materiales y profesionales van a estar para el esclarecimiento de los hechos".

Han encontrado restos humanos

Desde que se le perdiese la pista, la Guardia Civil no ha cesado en la búsqueda de Esther López y ha cortado los accesos por carretera al pueblo a la altura de la rotonda del polígono industrial Tuduero, según el mismo diario.

Los agentes de la Benemérita, que han tenido que desviar el tráfico, están rastreando las parcelas anexas a esa carretera, en la zona de La Carrascosa, a unos tres kilómetros del casco urbano del pueblo, donde han encontrado restos humanos. Se trata de una zona donde ya se habían realizado batidas en búsqueda de Esther López.

La búsqueda de Esther y los sospechosos del caso

En los últimos días, los agentes han trabajado en saber qué hizo Esther López las últimas horas antes de desaparecer y han buscado en pozos en el área delimitada en el informe de aproximación de la antena de la compañía telefónica a la que se enganchó el móvil de la mujer esa noche.