"Ahora todo depende de ti. Espero de verdad que tengas mucha suerte y que te guste lo que vas a estudiar. Yo sé que si te gusta te irá bien, pero si ves que no es así y que eso no es lo que tú quieres, recuerda que por ejemplo yo también empecé una carrera que luego vi que no era lo que quería y me fui a otra", empieza la despedida del padre de la estudiante, Enrique.